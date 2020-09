El Colegio de Médicos de Bizkaia ve "desafortunado" plantear bajas médicas para cuidar a los hijos en cuarentena

En un comunicado, su Junta Rectora ha analizado las distintas situaciones que pueden darse cuando se produzcan positivos en algún grupo 'burbuja' dentro de los centros escolares.

Según ha indicado, "parece que tenemos claro que, si nuestro hijo o hija es positiva, todas las personas con las que convive estarán obligadas a llevar a cabo el protocolo determinado para estos casos por ser sus contactos directos" y los trabajadores deberán presentar baja médica.

En el caso de convivir con un niño que ha estado en contacto con un caso positivo y debe llevar a cabo una cuarentena hasta completar todos los pasos del protocolo, ha alertado de que "no han faltado las voces que han sugerido que las personas cuidadoras podrían solicitar una baja médica para ocuparse del menor que está realizando la cuarentena o a quien le han suspendido las clases como consecuencia de compañeras y compañeros infectados".

A su entender, supone "una sugerencia absolutamente desafortunada y errónea que no consigue otra cosa que desnaturalizar, devaluar y desvirtuar la esencia y la verdadera razón de la baja médica". En este sentido, ha subrayado que "la prescripción de la baja médica es un acto médico, no un acto social ni un acto meramente administrativo".

De este modo, ha insistido en que "una baja médica es un acto médico que se prescribe a una persona solamente en caso de incapacidad física o psíquica que le impida desarrollar su trabajo, o en caso de sea necesaria como parte del proceso terapéutico basado en un criterio clínico, o en caso de aislamiento profiláctico por contacto directo con un caso positivo, como sería en un contexto epidémico como el actual".

CIRCUITO SOCIOLABORAL

Por contra, ha apuntado que "no es competencia de los médicos determinar si los padres y madres de los hijos e hijas en cuarentena, incluidos los casos en que no haya ningún positivo, puedan, o no, acceder a una dispensa laboral". "Salvo positividad virológica, lo que sí está claro es que nunca se tratará de una baja médica y, por lo tanto, en su caso, esa circunstancia deberá articularse y gestionarse a través de un circuito sociolaboral diferente al médico", ha señalado.

El Colegio de Médicos de Bizkaia ha advertido de que "no es aceptable medicalizar una situación que no es médica", como la exención de acudir al centro de trabajo para dedicarse al cuidado de menores "y la correspondiente prestación económica que proceda", y transferir a los profesionales de la Medicina "responsabilidades que corresponden a otros ámbitos". "Especialmente en estos momentos, en los que supondría una carga de trabajo añadida e inasumible para una Atención Primaria ya saturada", ha concluido.