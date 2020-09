El PP denuncia Ribó i quatre edils davant Justícia per "incomplir" el protocol Covid en accedir a col·legis

En l'escrit es denuncien els "incompliments" dels protocols adjuntant fotografies de l'alcalde i els regidors en l'interior de col·legis tant en el pati com en aules. L'escrit també serà remès el mateix escrit a les conselleries de Sanitat i Educació.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha demanat "explicacions" a Ribó i als seus regidors per la "desencertada i inoportuna" visita de tres col·legis de València i ha criticat que, amb aquesta acció, es "va buscar la foto, en el pitjor moment", segons ha apuntat en declaracions als mitjans després de la celebració d'una Junta de Portaveus en el consistori.

Catalá ha subratllat que ha volgut demanar explicacions a l'alcalde davant la "greu imprudència" i ha assenyalat que Ribó ha justificat la seua visita en què volia arreplegar "manques" dels centres, quan és una cosa que, al seu juí, s'ha de realitzar durant tot l'any i no en l'inici del curs. Per aquest motiu, traslladen a la Conselleria de Justícia el succeït, com a departament responsable de constatar incompliments de mesures Covid.