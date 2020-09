AVA y La Unió denuncian que el Consell elude su responsabilidad y les carga con sobrecostes

Esta resolución publicada en el DOGV obliga a los titulares de explotaciones que van a realizar una contratación de trabajadores temporeros en la vendimia -ya iniciada desde la semana pasada- y en la inminente recolección de cítricos, caquis y otros productos valencianos a llevar a cabo una "labor excepcional de información y de registro de datos personales".

Estas instrucciones, que acarrean "duras sanciones" en caso de incumplimiento, se suman a otras medidas de seguridad ya contempladas contra la pandemia que en otras temporadas españolas ha supuesto un encarecimiento del 10-15 por ciento de los costes de producción, han denunciado en un comunicado conjunto.

Las dos principales organizaciones agrarias valencianas reprochan a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que no haya aceptado la solicitud de una reunión en las últimas semanas, con la asistencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, "para abordar y consensuar las medidas a adoptar a fin de evitar contagios en el campo con la llegada de temporeros procedentes de otras comunidades e incluso de otros países".

En este sentido, el secretario general de La Unió, Carles Peris, y el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, coinciden en subrayar que "el Consell ha optado por volver a actuar de espaldas al sector agrario, por quitarse las pulgas y pasar el marrón a los agricultores en un tema tan sensible como es la Covid-19".

"Ni ha aceptado nuestra reivindicación de hacer pruebas PCR a los temporeros que van a venir a la agricultura valenciana -como sí han hecho otros gobiernos como La Rioja y Castilla y León- ni ha establecido compensaciones por todos los esfuerzos que van a soportar los empresarios agrarios y que agravan la ya de por sí precaria rentabilidad de sus explotaciones", han criticado.

"COMPORTAMIENTO EJEMPLAR"

A su juicio, "la Administración solo sirve si es capaz de solucionar los problemas y, en este caso, lo único que ha hecho es trasladarlos a los agricultores como si saliera gratis, sin ayuda y sin reconocimiento. Hay que recordar que el sector agrario ha mantenido durante toda la pandemia un comportamiento ejemplar, que no ha habido graves casos de afección de Covid-19 en el campo valenciano y que no ha parado para abastecer a la sociedad de alimentos en cantidad y calidad. Creemos que ahora no nos merecemos este desprecio y abuso".

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, junto con la de Sanidad, han publicado la resolución de medidas adicionales para la prevención y control de la Covid-19 en el sector agrario que incluye la creación de una comisión técnica de seguimiento de esas medidas, según informó la Generalitat.

Entre otras funciones, estudiará las necesidades y propuestas preventivas dirigidas al sector agrario con el fin de reducir el riesgo de contagio de las personas que trabajan en las campañas temporales.

La comisión técnica estará compuesta por representantes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, de la Conselleria de Agricultura y de la administración laboral designada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).

También contará con representantes de cada diputación provincial, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de las organizaciones agrarias, empresariales, sindicales, así como de los agentes sociales que atienden a las personas migrantes.