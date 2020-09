Pilar Cortés (PP) critica los retrasos del Gobierno en obras de centros escolares e instalación de aulas prefabricadas.

"Podemos buscar cualquier eufemismo que queramos pero cuando la comunidad educativa tiene unas necesidades y esas necesidades se conocen en tiempo y forma y el Departamento no las cubre es una falta de previsión se mire por donde se mire", ha manifestado Cortés.

La diputada del PP ha señalado que le resulta "muy difícil" de entender que el día que oficialmente se inicia el curso, la Administración educativa aragonesa tenga pendientes de ejecutar numerosas obras "tras casi seis meses sin clases presenciales, es decir con las instalaciones sin alumnos y, por lo tanto, con la posibilidad de agilizar cualquier trabajo de mejora".

AULAS PREFABRICADAS

Cortés ha indicado que, hace un año, "el presidente Lambán y el consejero Faci inauguraban el curso escolar en las instalaciones del colegio Parque Venecia y se les prometían unas obras y, tal día como hoy, un año después, no solamente no están esas obras terminadas, sino que ni siquiera están iniciadas y no cuentan con las aulas prefabricabas necesarias y suficientes para poder iniciar el curso", ha detallado la diputada que este lunes ha acompañado a los padres de este centro escolar en sus reivindicación de instalaciones dignas para sus hijos.

A su entender, "no se trata de un caso aislado de precariedad". Entre las 30 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), de la provincia de Zaragoza, que han reclamado más recursos, Cortés ha citado a modo de ejemplo, los casos más llamativos de los municipios de María de Huerva o La Muela, o los CPI Soledad Puértolas y Rosales del Canal, de la capital aragonesa, donde alumnos y profesores se incorporan a las clases "con espacios limitados o inadecuados", ha apostillado.

IMPREVISIÓN

La portavoz del PP ha criticado que "la imprevisión" del Gobierno de Aragón pase factura a los alumnos del sistema general y, en especial, a los niños con necesidades especiales, porque "inician el curso sin el apoyo de todo el personal auxiliar necesario en este tipo de centros", ha señalado Cortés.

"Menos personal y menos horas asistenciales es la norma impuesta desde el Ejecutivo que, a juicio de los populares, se extiende en un listado excesivamente largo": Ciudad de Zaragoza, Alborada, Zaragoza Sur, Vadorrey, Lucien Briet, Julián Sanz Ibáñez, Parque Europa, Espartidero en la capital aragonesa, o Moncayo en Tarazona, Reino de Aragón en La Puebla de Alfindén, San Roque en María de Huerva y Augusta Bilbilis en Calatayud.

"Estamos hablando de un grupo de alumnos que en el final del curso pasado que coincidió con el estado de alarma no solamente no avanzaron en su formación y en sus terapias sino que sufrieron involución, fueron hacia atrás", ha destacado Pilar Cortés, para poner de relieve las especiales afecciones que la imprevisión derivada de una gestión deficiente genera a estos escolares.