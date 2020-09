Madrid someterá a más de 2.000 profesores a una PCR antes del comienzo del curso tras dar positivo en los test

La Comunidad de Madrid ha realizado unos 66.000 test serológicos al personal de los centros educativos de la región, tanto docente como no docente. De ellos, "entre 2.000 y 2.500" han dado positivo por coronavirus, lo que significa que presentan anticuerpos contra el coronavirus y que deben someterse a una PCR que determine si actualmente tienen la enfermedad. En ese caso no podrán ir a trabajar y serán sustituidos por interinos durante 15 días.

Así lo ha manifestado este domingo el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, durante su visita al albergue juvenil de Los Batanes, en Rascafría, para conocer el estado de los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en los yacimientos de Pinilla del Valle. Ossorio ha afirmado que los interinos a los que se recurrirá para sustituir a los profesores contagiados serán adicionales a los 10.610 que el Gobierno autonómico ha decidido contratar como refuerzo.

El consejero explicó que el viernes y el sábado se llevó a cabo la asignación definitiva de los docentes adicionales a los colegios y que este lunes, el Ejecutivo madrileño examinará las bolsas de interinos, conociendo exactamente los profesores que van a cada centro, de modo que este martes, día en el que empieza el curso en la enseñanza obligatoria, puedan acudir a su puesto de trabajo.

Las pruebas serológicas arrancaron el pasado miércoles entre el enfado de la comunidad educativa por las aglomeraciones y las largas esperas que se registraron. Esto llevó a Ossorio y a la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a pedir disculpas y motivó la reorganización de las citas y el refuerzo del operativo.

De esta forma, a las seis instalaciones habilitadas para hacer los test se sumó el instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, con veinte equipos médicos, y se instalaron más puestos en el resto de puntos.

El titular de Educación ha reiterado que la realización de este estudio ha sido un "reto complicado" y un "hito" que nunca se había vivido, dado que se pretenden alcanzar los 100.000 test en menos de una semana. Los 66.000 ya realizados entre los 72.000 convocados significa que está acudiendo más del 90% de los citados, lo que, según sus palabras, es algo que "satisface" a la Comunidad. "Cuantos más vayan, más seguridad", remarcó. El consejero también ha apuntado a través de su cuenta de Twitter que el sábado comenzaron a hacerse las PCR en el IES Virgen de la Paloma de la capital a quienes habían dado positivo en la prueba serológica.

Hoy se han empezado a realizar las pruebas PCR en el IES La Paloma a los docentes de la @ComunidadMadrid que dieron positivo en los test de anticuerpos que se han hecho desde el pasado miércoles, y que continuaràn el próximo lunes. pic.twitter.com/FNssWxhrcx — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) September 5, 2020

Complicada bajada de la ratio

Durante la visita a Los Batanes, Ossorio ha hablado igualmente de la ratio y reconoció que "es complicado" rebajarla cuando en Madrid estaba en los "25, 30 o 35 alumnos" por aula. Para eso los centros están buscando espacios adicionales en sus instalaciones y de no encontrarlos, podrán echar mano de los lugares que están poniendo los ayuntamientos a disposición de la Comunidad. A todo ello se ha unido la adquisición de 260 módulos prefabricados en una primera fase y la opción de instalar también mamparas entre los estudiantes.

El este contexto, el responsable de Educación del Gobierno madrileño ha querido hacer un "llamamiento a la tranquilidad y al sentido común" de las familias, dado que se han reforzado las medidas ideadas "de manera muy poderosa" ante la evolución de la pandemia. "España no se puede parar, la educación no se puede parar y más cuando la OMS dice que la vacuna puede que no sea la solución definitiva y vamos a tener que convivir con esto", ha planteado. "Se puede producir algún contagio. Esperemos que no, pero alguno se producirá. Hay que tener en cuenta que los alumnos lo padecen y contagian menos. Tenemos la experiencia de otros países donde, aunque han cerrado algún centro, el sistema educativo sigue funcionando", ha defendido.

En referencia a la huelga educativa convocada por los sindicatos, Ossorio cuestionó que se anunciara ya en junio, cuando "no conocían el protocolo y no había rebrotes". "Era un tema estrictamente político", les ha reprochado. "Les llamaría a la sensatez y a la responsabilidad porque España y las familias ya tienen bastantes problemas. No añadamos más y no convoquemos huelgas en algo tan sensible como el mundo educativo cuando se tiene un plan incontestable", ha concluido.