La boda de Yoli será el eje central del reencuentro de la nueva miniserie de 'Física o química'

Cada vez son más los detalles que salen del esperado reencuentro de una de las series más queridas de la televisión española. Física o química, que arrasó entre los años 2008 y 2011 regresa con una miniserie en el que la boda de Yoli será el eje principal .

El encargado de dar esta información ha sido José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia TV, quien ha dado a conocer este detalle durante la presentación que tuvo lugar este jueves en el FesTVal de Vitoria.

¡BOMBAZO en el #FesTVal! 💥



En @FoQ: El Reencuentro el punto de partida es una boda… ¡y es la boda de YOLI!” 😱 pic.twitter.com/EdIVEMcRIk — ATRESplayer (@ATRESplayer) September 3, 2020

Los fans de esta serie están de enhorabuena, ya que según han confirmado en el mismo fesTVal, la serie comenzaría a grabarse este mismo lunes.Andrea Duro afirmó también que tiene muchas esperanzas en la serie: "Me dio mucho vértigo cuando me ofrecieron este proyecto. Me dio la risa. No sabía si iba a hacerlo. Va a ser un viaje muy especial", afirmaba.

"Tenemos un grupo en WhatsApp en el que estuvimos comentando cosas del guion. Estamos muy orgullosos y emocionados de volver", ha asegurado Ana Milán, quien interpreta a Olimpia y que también estuvo en la rueda de prensa.

Por su parte, el creador de la serie compartió con los fans que este nuevo proyecto dejará la puerta abierta a una posible continuación de la serie tras esta temporada especial: "No cerramos puertas a nada respecto a Física o química. Es un pequeño paso".

De momento, hay 9 actores confirmados que volverán a interpretar a sus personajes: Maxi Iglesias(Cabano), Angy Fernández (Paula), Sandra Blázquez (Alma), Adam Jezireski (Gorka), Blanca Romero (Irene), Adrián Rodríguez (David), Marc Clotet (Vaquero) y Andrés Cheung (Jan).

Sin embargo, lo que todavía sigue siendo un misterio es quién será el prometido que ha llevado a Yoli hasta el altar.