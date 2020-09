Institucions recorden en silenci a la jove Yésica, suposadament assassinada per la seua parella a València

La Generalitat Valenciana ha convocat una concentració de tres minuts de silenci que part del Consell ha guardat enfront del Palau, amb presència del president, Ximo Puig, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau.

Després de la concentració, Oltra ha destacat que tota la societat ha d'estar "unida davant dels agressors masclistes i als assassins, contra la barbàrie masclista i sempre, sempre, al costat de les víctimes". "Yésica de 33 anys va ser assassinada en València per la violència masclista. Tenia tota la vida per davant, una vida plena de projectes, de somnis, de tot el que volia realitzar" però la violència masclista li ha arrabassat tot el seu futur", ha lamentat la vicepresidenta.

Oltra ha reivindicat que estar en la concentració "significa estar al costat de la víctima, del seu entorn afectiu, de les seues amigues, de la família i estar absolutament oposats a aquesta barbàrie repugnant que ens ha colpejat per quarta vegada". En aquesta línia, ha agraït la "mostra d'unitat de la societat" i ha recalcat que davant d'aquests crims "ens trobaran units independentment del que pense cadascun i de la seua posició política i vital". "Solament hi ha una societat unida davant de la violència masclista que arrabassa la vida a les dones i la llibertat", ha conclós.

El president Puig també ha parlat d'aquest crim en Twitter després de la confirmació com a cas de violència de gènere: "Hi ha una altra malaltia que ens fa fracassar a tots: el masclisme. Es confirma l'assassinat de Yésica a València a les mans de la seua parella, un colp que ens trenca com a societat. Acabar amb el terrorisme masclista és la gran prioritat. Diguem NO a la violència de gènere. DEP".

D'igual manera, Martínez Dalmau s'ha referit al crim en aquesta mateixa xarxa social: "La meua major condemna a l'assassinat masclista de Yésica a València. Tot el suport a la família de la víctima, és necessari continuar treballant des de l'administració la màxima unanimitat en la lluita contra el territori masclista".

Enfront de la Delegació del Govern ha sigut la delegada, Gloria Calero, qui ha presidit l'acte de record de la jove i de repulsa pel crim, on s'ha llegit un manifest, en el qual s'ha destacat que l'eradicació de la violència contra la dona "no pot aconseguir-se sense abordar actituds socials que la toleren, minimitzen o justifiquen".

"ASSUMPTE PRIORITARI"

Per açò, s'assenyala que "és necessari seguir impulsant mesures de sensibilització, fomentant l'educació en valors d'igualtat i respecte" i se subratlla que el Govern d'Espanya "actua de manera decidida", juntament amb la resta d'administracions, en el desenvolupament d'aquestes mesures perquè "la lluita contra la violència de gènere és un assumpte prioritari en l'agenda política".

El Govern "té la ferma voluntat de garantir el ple exercici dels drets i llibertats fonamentals de les dones, sense les quals no podrem gaudir d'una verdadera societat democràtica", recalca el text. A l'acte han assistit, entre uns altres, el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida i el cap regional d'Operacions de la Comunitat Valenciana i cap de la Unitat de Coordinació Operativa Territorial de la Policia Nacional, Alfredo Garrido.

QUARTA VÍCTIMA D'ENGUANY

La delegada, en declaracions als mitjans, ha condemnat aquest crim, que suposa la quarta víctima per violència de gènere enguany a la Comunitat Valenciana, la segona en la província de València. A Espanya, des de l'any 2003, quan es disposen de xifres oficials, la violència de gènere s'ha cobrat la vida de 1.064 dones, 31 d'elles enguany. En l'autonomia, de 2003 a l'actualitat, 135 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles.

"Tristament estem ací per a denunciar aquest terrible assassinat d'una altra dona; és una tragèdia que espere que a poc a poc i amb la complicitat i unió de tots puguem anar prompte acabant amb aquest alifac social vergonyant", ha indicat Calero, que no ha facilitat detalls sobre els fets ja que el detingut, segons ha dit, segueix a Suïssa i s'està pendent de l'extradició a Espanya i perquè és un cas "molt dolorós" en el qual hi ha secret de sumari "i fins que no tinga totes les dades no es pot aventurar perquè és una cosa molt delicada".

Sobre aquest tema ha indicat que la novetat és que el presumpte autor del crim està detingut i ha lloat l'"eficàcia" de la Policia Nacional, que ha permès localitzar a Ginebra la parella de la víctima. "Ja és un avançament, cal esperar que s'acabe l'estudi d'autòpsia per a tindre més novetats", ha indicat.

A les 12.00 hores també els diputats reunits en la Diputació Permanent de les Corts han guardat tres minuts de silenci, mentre se suspenia la sessió, "en condemna de l'assassinat masclista de Yésica Daniela".