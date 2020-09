Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 541 positius i tres morts en l'últim dia

Per províncies, hi ha 47 nous casos a Castelló (2.821 en total des de l'inici de la pandèmia), 237 en la província d'Alacant (8.087 en total) i 256 en la província de València (15.118 en total), a més d'un cas nou sense assignar, de manera que continua havent-hi 6 casos sense assignar. La xifra total de positius acumulats ascendeix a 26.032 persones.

S'han registrat 3 defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.521: 228 en la província de Castelló, 526 en la d'Alacant i 767 en la de València.

D'altra banda, s'han donat 562 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 27.332. D'eixe total, 3.326 estan a Castelló, 8.527 a Alacant i 15.412 a València. A més, hi ha 67 altes no assignades.

Els hospitals valencians tenen actualment 375 persones ingressades: 41 en la província de Castelló, amb 5 pacients en UCI; 105 en la província d'Alacant, 20 d'ells en la UCI; i 229 en la província de València, 26 d'ells en UCI.

D'aquesta forma, hi ha actius 5.880 casos, la qual cosa suposa un 16,93% del total de casos positius. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 853.422, de les quals 710.563 han sigut PCR i 142.859 mitjançant test ràpid.

LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 41 residències de majors (3 en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 21 en la província de València), 6 residències de persones amb diversitat funcional (1 en la província d'Alacant, 2 en la província de Castelló i 3 en la de València) i 2 centres de menors (1 en la província de Castelló i 1 en la província de València).

En l'última jornada, s'han detectat 7 nous positius entre els residents i 10 entre els treballadors. Un usuari ha mort.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari 6 residències: cap en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 4 en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, en l'últim dia s'han detectat 28 nous brots, d'ells 15 en la ciutat de València, que van des dels tres casos els més xicitets als 6 casos el més gran. Tots són d'origen social menys un, d'origen vacacional.

El brot més gran en aquesta última actualització és el registrat a Calp, amb 19 casos i d'origen vacacional.

També s'han registrat brots a Castelló (3 casos, origen social); Torrent (3 casos, origen laboral); Alberic (4 casos, origen social); La Nucia (5 casos, origen social); Benetússer (3 casos, origen social); Tavernes Blanques (7 casos, origen social); Catarroja (3 casos, origen social); Elx (5 casos, origen social); Benidorm (7 casos, origen laboral); Sagunt (3 casos, origen social); Meliana (6 casos, origen social) i Faura (5 casos, origen social).

REUNIONS PERIÒDIQUES AMB ELS MUNICIPIS

S'ha anunciat també que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, mantindrà reunions periòdiques amb els representants dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana que presenten major incidència de casos.

L'objectiu d'aquestes reunions, que es realitzaran per províncies, és compartir amb eixos municipis la valoració de les dades epidemiològiques que efectua Salut Pública i, des d'eixa visió tècnica, sol·licitar la col·laboració dels ajuntaments a l'hora de l'adopció de mesures, presents i futures, per a tallar la transmissió i protegir la salut de veïns.

La convocatòria a eixes reunions de treball es farà en funció de l'evolució de la pandèmia. Dins del marc d'aquestes reunions periòdiques, s'abordarà en una d'elles la situació epidemiològica de la ciutat de València.