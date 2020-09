Coronavirus.-Educación no retrasará el curso en La Rambla y Montalbán pero estudiará semipresencialidad

20M EP

La Delegación de Educación de la Junta en Córdoba ha aclarado que el inicio del curso escolar "no se retrasará" en los municipios cordobeses de La Rambla y Montalbán, como han pedido sus respectivos ayuntamientos, debido a la alta incidencia del Covid en ambas localidades, si bien Educación no descarta adoptar otras medidas, como que la asistencia a clase pueda ser "semipresencial o no presencial", mediante el uso de "medios telemáticos", si así "lo aconseja" la Delegación de Salud de la Junta, que ya estudia la situación.