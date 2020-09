Ramon Tremosa, el polémico nuevo conseller del Govern que denunció en Bruselas un pisotón de Pepe a Messi

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remodelado este jueves el Govern con la incorporación de tres nuevos consellers: Miquel Sàmper (Interior), Ramon Tremosa (Empresa) y Àngels Ponsa (Cultura), que sustituyen a Miquel Buch, Àngels Chacón y Mariàngela Vilallonga, respectivamente.

De las tres nuevas incorporaciones llama especialmente la atención la de Tremosa, eurodiputado de la órbita convergente durante una década (2009-2019) y que formó parte de la candidatura de JxCat al Congreso en 2019.

Muy cercano al expresident Carles Puigdemont, su postura radicalmente independentista le ha llevado, en ocasiones, a protagonizar diversas meteduras de pata en las redes sociales y surrealistas intervenciones en Bruselas.

Denunció un pisotón a Messi ante la Comisión Europea

En el año 2012, Tremosa y el entonces eurodiputado de ICV Raül Romeva denunciaron ante la Comisión Europea un pisotón del jugador del Real Madrid Pepe a Leo Messi durante un Clásico de la Copa del Rey. "¿Cree la CE que estos hechos tan graves, vistos por millones de personas, incluidos niños, deben quedar impunes?", "¿está satisfecha la CE al saber que ningún comité de competición se está ocupando de este episodio de violencia en el deporte?", fueron las preguntas. Posteriormente, Romeva se disculparía por haber trasladado ese 'problema' a Bruselas.

Denunció un chiste de Mauricio Colmenero, de la serie 'Aída'

También en su etapa como eurodiputado denunció en Bruselas un gag de la comedia de Telecinco 'Aída' en la que uno de sus personajes, Mauricio Colmenero, decía lo siguiente sobre un bebé que se encontraba por casualidad y creía que podía ser hijo suyo: "¡Imagínate que se lo queda cualquier indeseable, o peor aún, un catalán!".

Desautorizado por un ex primer ministro belga

En noviembre de 2017 se hizo un selfie con el ex primer ministro belga, el socialista Elio di Rupo, que acompañó con el siguiente mensaje: "Hoy he agradecido al ex primer ministro belga su crítica a la deriva autoritaria de Rajoy ante el encarcelamiento de una parte del Govern". Solo unas horas después, Di Rupo se dio cuenta de que Tremosa estaba utilizando su imagen y publicó en Twitter el siguiente mensaje: "Un eurodiputado español me interpeló anoche en la ciudad. Quería hacerse una foto conmigo. Ahora la usa con fines políticos en España. Si es necesario, reafirmo mi total oposición a la actitud de Puigdemont".

Avui he agraït a l'ex-primer ministre belga, el socialista való @eliodirupo, la seva crítica el passat 5/11 a la deriva autoritària de #Rajoy, arran de l'empresonament d'una part del govern català pic.twitter.com/bkcjwtog9t — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) November 22, 2017

Un député européen espagnol m’a interpellé hier soir en ville.

Il a voulu faire une photo avec moi. Il l’utilise à présent à des fins politiques espagnoles.

Si besoin en est, je réaffirme ma totale opposition à l’attitude de Puigdemont. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) November 23, 2017

Confundió una celebración del Athletic

En octubre de 2017 publicó en las redes sociales imágenes de una gran concentración de personas en Bilbao como si fuera una manifestación de repulsa contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La foto correspondía, en realidad, a una celebración del Athletic.

Tuit de Ramón Tremosa Twitter: @ramontremosa

Portada falsa de la revista 'Time'

En 2014 publicó una portada falsa de la revista 'Time' supuestamente dedicada a las manifestaciones independentistas en Barcelona, bajo el titular "The umbrella revolution". Aunque el titular era correcto, la foto de esa portada estaba trucada y la original era de las protestas en Hong Kong.

A la izquierda, la portada real de Time. A la derecha, lo que tuitea el eurodiputado Tremosa. pic.twitter.com/NCeJXXn6sk vía @JosPastr — Andrés Cano (@AndresCanoESP) October 6, 2014

Coló fotos de la policía chilena el 1-O

Durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, Tremosa compartió en redes sociales varias imágenes fake sobre la policía española. En una de ellas, por ejemplo, aparece una joven desafiando a un agente antidisturbios chileno y en otra publicación aseguraba que los bomberos se enfrentaban a la Policía para defender "al pueblo", cuando la imagen era de 2013, cuando los bomberos protestaron ante el Parlament por los recortes que sufría el cuerpo.

Tuit de Ramon Tremosa Twitter: @ramontremosa

Inventó un bulo para atacar a Ada Colau

Durante el verano de 2017, Tremosa aseguró que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, formaba parte de un inexistente Consejo de Administración del aeropuerto de El Prat para responsabilizarla de las colas que se estaban produciendo en el aeródromo barcelonés. La propia alcaldesa le respondió, acusándole de "ruin", "desesperado" y "trumpista".

Hay que ser ruin, o estar muy desesperado, para que un diputado mienta de esta manera #trumpismopic.twitter.com/hmDAEjBCzE — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) August 6, 2017

Llegó a relacionar a Javier Nart con el terrorismo

Tremosa lideró una intensa campaña de desprestigio en Bruselas para intentar impedir la entrada de UPyD y Ciudadanos en la Alianza de los Liberales Europeos (ALDE), de la que formaba parte Convergencia. Incluso elaboró un informe con difamaciones en el que llegó a relacionar al eurodiputado de Cs Javier Nart con el terrorismo. Desde ALDE no se dio ninguna validez a ese informe. Finalmente fueron admitidos UPyD y Cs en sus filas y, curiosamente, el PDeCAT, heredero de Convergencia, acabó expulsado de sus filas.