Cs pide una comisión de investigación sobre el World Pádel Tour 2019 tras reclamar la organización 330.000 euros

La portavoz de la formación naranja y segunda teniente de alcalde, María Cantos, ha destacado este jueves en una nota que la ciudadanía "tiene que saber qué se hace con su dinero" y por qué el Partido Popular, entonces en el gobierno local, manifestó que este evento deportivo "sería a coste cero".

"La transparencia va en nuestro AND y por este motivo vamos a poner en marcha, desde el Ayuntamiento de Jaén, una comisión de investigación que aclare dónde está parte de los 330.793 euros que la empresa organizadora reclama a nuestro Ayuntamiento por la celebración del World Pádel Tour 2019 y que los patrocinadores abonaron por este evento", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado "urgente" analizar lo ocurrido y ha subrayado que el PP "informó por activa y por pasiva" de que "no costaría dinero" a la capital jiennense. Sin embargo, la empresa organizadora de este circuito "reclama a Jaén más de 300.000 euros" y el que fuera alcalde, Javier Márquez, afirmó que esa cuantía "saldría de patrocinadores".

"Dinero que aún no sabemos dónde está", ha lamentado la concejala de Cs, quien ha añadido que, "al menor atisbo de delito", llevarán el caso a los tribunales. "Ya está bien de que se rían de la ciudad de Jaén, si la investigación indicara el más mínimo atisbo de ilegalidad no dudaremos en poner toda la información en manos de la justicia para que no se vuelvan a repetir", ha concluido.

Jaén acogió el World Pádel Tour en mayo de 2018 y 2019 con las principales pruebas en la plaza de Santa María, ante la catedral. Tras el cambio de gobierno, el actual equipo de PSOE y Cs señaló que estudiaría todos los elementos con respecto a este torneo para decidir sobre su continuidad.

Sin embargo, fue la empresa organizadora la que trasladó a final de agosto del año pasado en redes sociales que la capital no será escenario del torneo, algo que desde el Ayuntamiento se afeó, ya que su marcha se produjo "sin ni siquiera haberse reunido" con los responsables municipales.