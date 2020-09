Navarra Suma considera que el plan de cribado en los centros escolares "no garantiza un inicio de curso seguro"

Navarra Suma ha recordado que presentó una enmienda, aprobada la semana pasada en el Parlamento, con el objetivo de "contribuir a reducir el riesgo añadido que va a suponer el inicio escolar, tratando de identificar entre trabajadores y alumnos personas asintomáticas para aislarlas de forma precoz, rastrear sus contactos y evitar contagios para reducir la alta tasa de incidencia que sigue habiendo en Navarra".

Para la parlamentaria de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, "realizar pruebas a aproximadamente un 0,8% de personas que inician el curso escolar utilizando únicamente test serológicos, que tienen como objetivo conocer la prevalencia de infección ya resuelta, pero que no van a ser de utilidad para detectar a personas asintomáticas y evitar contagios, no va a cumplir el objetivo de un inicio escolar seguro ni a reducir la incidencia en la Comunidad foral".

Además, Ibarrola se ha preguntado "si el Gobierno va a utilizar los test rápidos que vinieron del Ministerio de Sanidad y que profesionales y sociedades científicas cuestionaron ampliamente por no estar validados en personas asintomáticas y tener muchos falsos negativos, personas infectadas que el test no detecta, o dispone de otros test con fiabilidad contrastada".

La parlamentaria foral ha afirmado que, "según los expertos, el inicio del curso escolar en condiciones de seguridad requiere mantener una baja incidencia, realizar test masivos y un rastreo efectivo, condiciones que no se están cumpliendo en Navarra".

Así, ha asegurado que "Navarra continúa siendo una de las regiones de Europa con mayor incidencia, siendo la cuarta comunidad con una mayor tasa de casos acumulados en la última semana, solo por detrás de Madrid, La Rioja y País Vasco, y con una pendiente en la onda epidémica que sigue creciendo desde el 8 de julio, sin que se haya conseguido controlar la transmisión".

Además, ha apuntado, "por cada 100 pruebas realizadas en Navarra, más de 9 han sido positivas en la última semana, cuando las recomendaciones para considerar que se están realizando test suficientes para cortar los brotes dicen que las pruebas positivas no deberían superar un 3%".

La portavoz de Navarra Suma ha añadido que "hasta diez CCAA, según el último informe publicado por el Instituto Carlos III con fecha 27 de agosto, están identificando con su sistema de rastreo un porcentaje de casos asintomáticos mayor que Navarra".

Por otro lado, Cristina Ibarrola ha señalado que, "si como ha trasladado esta mañana el vicepresidente Remírez, el plan presentado da cumplimiento al mandato parlamentario y es el plan que el Departamento de Salud ya tenía previsto implementar antes de presentar la enmienda, no se entiende que el Partido Socialista de Navarra y todos los grupos que sustentan el Gobierno rechazaran la enmienda".

"Confiamos en que no surjan problemas, que el curso se inicie con normalidad y sin que suponga un empeoramiento en la incidencia de casos en Navarra, pero no será por las medidas implantadas por el Gobierno, que debieran haber sido más ambiciosas y garantistas y haberse diseñado pensando en la máxima seguridad de los navarros y no en salvar los muebles para dar por cumplida una ley que les ha venido impuesta por nuestra propuesta", ha afirmado.

Ibarrola ha asegurado que "si la falta de medidas conlleva consecuencias que podrían haberse evitado con otras medidas, exigiremos responsabilidades".