Ahumada (IU) tacha de "irresponsable" a la Junta por "no hacer frente con garantías" al inicio de curso

Así, ha criticado "el abandono" de "la obligación de la Junta de velar por la responsabilidad colectiva en manos de los ayuntamientos, las Ampas, los propios centros educativos y los colectivos de médicas y enfermeros en la atención primaria".

Ahumada ha lamentado que el Ejecutivo regional "se dedica al autobombo constante y la publicidad bien pagada, mientras alienta a la confrontación con el Gobierno central, cuando la realidad permite vislumbrar que lo que se esconde detrás es una auténtica incompetencia e irresponsabilidad".

"Irresponsabilidad en el tema sanitario en unos momentos en los que la responsabilidad es la única receta frente a la crisis del coronavirus", ha apuntado Ahumada, al tiempo que ha incidido en que "en estos momentos, cuando la prevención, la detección precoz y la actuación inmediata deben ser prioritarias nos vemos luchando sin medios".

Por otro lado, el coordinador de IU Málaga ha incidido en que "la atención primaria es un auténtico laberinto tanto para las personas con patologías crónicas como también para aquellas afectadas por el COVID".

"Los centros de salud siguen cerrados, el número de rastreadores es muy limitado e insuficiente, los rastreadores extraordinarios se pueden contar con los dedos de una mano, ya que son en muchos casos el propio personal sanitario de atención primaria el que está llevando a cabo estos rastreos obligados a desatender otras demandas, a todo ello hay que sumar la tardanza en los resultados de los PCR que se están demorando hasta más de una semana, haciendo inútiles su viabilidad como herramienta de contención", ha lamentado.

EDUCACIÓN

Por otro lado, en materia educativa, Ahumada ha incidido en que "desde nuestra formación denunciamos que la Junta de Andalucía carece de un plan para la vuelta al cole y así se está demostrando apenas a una semana del inicio del curso lectivo para infantil".

"No se ha bajado la ratio, no se ha aumentado el número de profesores, no se han habilitado nuevos espacios en los centros escolares, ni se han incrementado los turnos del profesorado, de todo esto, exigido por la comunidad educativa, nada", ha agregado.

También ha criticado que "el tripartito no ha hecho nada pese a tener recursos suficientes, pero eso sí, ha aprobado una dotación extraordinaria de cerca de 40 millones de euros a la educación privada-concertada a quien además ha posibilitado el pago por servicios esenciales en un modelo educativo que, según aseguran, es público".

Al respecto, ha asegurado que "parte de ese gasto derivado de la situación de crisis pandémica en la enseñanza pública, esta sí, con mayúsculas, está recayendo a pleno pulmón en los de siempre, en las espaldas de los ayuntamientos, de los propios centros escolares y de las AMPA".

Por otro lado, el diputado andaluz también se ha referido a los datos del desempleo en Málaga con un dato "escalofriante" que es el de la tasa interanual con 45.000 parados más en la provincia con respecto al año pasado, "un porcentaje mucho mayor que el de cualquier otra provincia de España".

A su juicio, estos datos "nos llevan, una vez más a la reflexión de la necesidad de un cambio de modelo productivo en Andalucía, no podemos continuar con un modelo basado única y exclusivamente en el turismo, cuya fragilidad, desgraciadamente, estamos comprobando más aún con esta pandemia que está llevando el paro estructural a cifras cercanas a los 200.000 parados en Málaga".

Por último, Ahumada también se ha referido a los últimos incendios y ha trasladado la solidaridad a las familias y personas trabajadoras afectadas por los mismos, para hacer hincapié "en la necesidad de reforzar los medios de extinción, pero sobre todo invertir más en prevención durante todo el año, y no acordarse solo del fuego cuando llega el calor" apelando a esa máxima ya conocida de "los incendios se apagan en invierno".