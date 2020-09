Laura Matamoros se despide de su amigo, el DJ Erick Morillo, encontrado muerto en su casa de Miami

Laura Matamoros, al igual que muchos seguidores de Erick Morillo, no esperaba recibir la devastadora noticia del fallecimiento del mítico DJ de los 90. La hija de Kiko Matamoros compartió con Morillo varios momentos de su vida, y guarda de él un gran recuerdo.

La influencer ha querido rendir homenaje al productor a través de su Instagram, donde no ha dudado en compartir una fotografía de ella en su compañía. "Descansa. Muchos bailes nos has dado", escribía Laura, acompañando al mensaje con un emoji de un corazón roto.

Historia de Instagram de Laura Matamoros sobre Erick Morillo. @_lmflores/INSTAGRAM

Otra cara conocida española que también ha querido despedirse del DJ ha sido Fonsi Nieto. En varias fotos de Instagram, el expiloto de motociclismo ha mostrado lo unido que estaba a Erick Morillo y lo desconsolado que le ha dejado su marcha.

"No me lo puedo creer, nos deja un amigo, una inspiración para mí, una leyenda, os puedo decir que mi interés por ser DJ desde muy pequeño es por él @erickmorillo siempre lo dije y lo mantengo el mejor DJ de todos los tiempos, siempre con una sonrisa, yo le decía siempre que los demás pinchan discos y el toca música con los platos... descansa en paz amigo!!! Nunca olvidaré la sorpresa que me diste en mi boda, nunca olvidaré ese B2B juntos, gracias hermano @romanfortunato.personal por poner gente tan de verdad en mi camino" escribía.

De momento, los motivos de la muerte de Erick Morillo son todo un misterio. Según informa EFE, el portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach detalla que poco antes de las 11.00 hora local se recibió una llamada desde el hogar del artista, en la calle La Gorce Drive, y que "las circunstancias alrededor de su muerte no están claras".