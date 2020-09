Dani Mateo pide perdón por un chiste sobre la banda asiática BTS en Zapeando: "Fue rancio y racista"

Dani Mateo, presentador de Zapeando, pidió disculpas este martes en Twitter tras un comentario sobre la banda BTS, protagonista en los MTV Awards.

El catalán salió al paso de las críticas tras hacer un chiste de la banda surcoreana. Un chiste tildado por él mismo de "rancio" y "racista".

Tal y como rescataron muchos usuarios de la red social, el momento ocurrió en el programa vespertino de laSexta, justo cuando Mateo y sus colaboradores hablaban de la banda.

Han hablado de BTS en Zapeando. No han mencionado los 4 premios que se han llevado en los VMaAs pero si han hecho los típicos chistes de “parecen todos iguales, míralos peinándose...” vergüenza de periodismo 🤢🤮 pic.twitter.com/6NN6l8PvpJ — ˗ˏˋ𝘖𝘮𝘪 🐋⁷ ˎˊ˗ 𝘑𝘒 𝘋𝘢𝘺 (@omg_loves) August 31, 2020

Por eso, Mateo quiso salir al paso y escribió un tuit pidiendo disculpas. "Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta", escribió el también colaborador de El intermedio.

Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) September 1, 2020

Un tuit que agradecieron muchos seguidores y calmó los ánimos en la red del pajarito.