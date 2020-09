El Ayuntamiento de Palma destinará 270.000 euros a entidades que ayudan a prostitutas

En una nota de prensa, Vivas ha destacado que esta cantidad "representa un incremento de un 103% respecto al año pasado" y que es "una cantidad histórica que demuestra el firme compromiso del equipo de gobierno contra la explotación sexual de la mujer".

"Esta línea de subvenciones es una herramienta del Ayuntamiento para poder acceder a las mujeres en situación de prostitución y poder ayudarlas", ha dicho, a la vez que ha remarcado que este año es especialmente importante porque debido a la COVID-19 y la declaración del estado de alarma "ha habido una emergencia social y es muy importante proteger a las víctimas de violencia de género".

La regidora ha recordado que estas subvenciones se enmarcan en el plan estratégico y que impulsa el trabajo con las entidades. "Queremos dotar a las entidades de ayuda para que el Ayuntamiento pueda llegar allí donde es preciso", ha añadido.

En 2019, las visitas realizadas por las entidades atendieron a 1.735 mujeres que ejercían la prostitución. En este sentido, Vivas ha puntualizado que al 33% de los locales no se pudo acceder. "No tenemos acceso al fenómeno de manera precisa, hay muchas mujeres a las que no podemos acceder", ha explicado, mientras ha puntualizado que la prostitución de calle "prácticamente no se ejerce y mayoritariamente se realiza en entornos cerrados".

Desde el Ayuntamiento de Palma han señalado que los requisitos de los proyectos son: deberán ir dirigidos y tener como beneficiarios a las personas residentes en Palma. Además, deberán ser proyectos con el fin de promover el acceso de las personas en entornos de prostitución (PEP) a los recursos de promoción públicos y privados.

Así, serán subvencionables los proyectos que trabajen con metodologías experimentadas en el primer contacto con PEP -vinculación, detección de situaciones de riesgo o explotación y la derivación a servicios o programas- tanto de la prostitución de calle como especialmente en ámbitos cerrados.

También los proyectos con oferta de servicios en el ámbito de la promoción personal, empoderamiento como mujeres, convivencia ciudadana, información de recursos o alternativas al ejercicio de la prostitución.

Asimismo los proyectos que aborden la atención a necesidades vitales de las PEP derivadas de la crisis de la COVID-19, y la vinculación de estas personas al sistema público de atención.

Proyectos que tengan en cuenta el trabajo en red entre servicios específicos y generales para facilitar la normalización de la atención a las PEP. Vinculación a la XADPEP (red de atención directa a personas que ejercen la prostitución) y al sistema de indicadores comunes (de las bases de datos de memoria anual y salidas)

Proyectos que intervengan en la información social de profesionales de los ámbitos sanitarios, sociales, o de seguridad y de la población en general.

Además, se excluirán los proyectos exclusivamente sanitarios, cuando la red pública ya da cobertura. También los proyectos de servicios donde la atención a PEP se hace sin programas o actuaciones específicas para estas personas. Los proyectos dirigidos a población general con incidencia en PEP inferior al 60% de su público.

Los proyectos que no puedan aportar los datos antes del 28 de febrero del año siguiente, o sean incompatibles con la información de la base de datos de atención de la XADPEP para la memoria de 2019 que se aporta como anexo y la del proyecto de salidas. Los proyectos que no incorporen la perspectiva de género o la meta del empoderamiento de las mujeres.