Aragón reclama que el Gobierno de España aumente la financiación para la dependencia

Santos ha indicado que la cuantía que otorga el Gobierno de España al de Aragón es de 100 euros mensuales de media por beneficiario por dependencia. "Con lo que añade el Gobierno de Aragón, se cuenta con algo más de 200 euros de media y es difícil garantizar la atención plena a estas personas".

Asimismo, el director del IASS ha considerado que se ha producido una mejora en la gestión de la pandemia en los centros residenciales de la Comunidad, ya que "en la primera parte de la pandemia, de las 320 residencias con las que cuenta Aragón, se vieron afectados 130 centros, con 2.500 contagiados y 700 personas fallecidas". Aunque "hay que tener en cuenta, que en ese momento, solo distinguíamos entre positivos sintomáticos y no contagiados", ha apuntado.

En las últimas semanas, "a fecha de 27 de agosto, de esas 320 residencias, 60 centros tienen contagios, acumulando un total de 780 personas contagiadas y 96 fallecidos". "Estamos detectando a decenas las personas contagiadas y el impacto de la COVID-19 en esta etapa ha sido significativamente menor. Hemos aprendido de los errores y lo hemos aplicado", ha añadido Santos.

RESIDENCIAS

En cuanto a la elección de las residencias como servicio de atención a la dependencia, Santos ha manifestado que "la realidad es que casi el 48 por ciento de personas, con un grado de nivel de dependencia 3, son atendidas en las residencias. Este dato nos permiten asegurar que las familias acuden a los centros residenciales principalmente para cuidar a sus mayores que lo necesitan", ha argumentado.

Por su parte, la ayuda a domicilio supone un 6 por ciento y las personas que acuden a un centro de día solo es el 7 por ciento, según los datos que ha proporcionado el IASS. Respecto a las personas de nivel 2 de discapacidad, el 30 por ciento forman parte de centros residenciales.

Además, en cuanto al número de nuevos ingresos en residencias, Santos ha indicado que han sido 781 personas, desde que se volvieron a aceptar nuevos residentes en Aragón, en el pasado mes de mayo.

Santos ha insistido en que "los servicios en la ayuda a domicilio no llegaba a ser el recurso que elegían las familias y no es cierto que la ayuda a domicilio le salga más barata a Aragón que las residencias. No puede sustituirse la atención en residencias", ha anotado.

"Hay que señalar que pese a todas las críticas, se trabaja de forma profesional y estamos mejorando los estándares en las residencias", ya que "a lo largo de los últimos meses, se ha realizado inspecciones y se han cerrado 20 centros residenciales", ha enfatizado. Ha concluido su intervención al avanzar que se reforzará la vigilancia, tras los "estragos" de la pandemia.