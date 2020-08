Una concursante de '¡Ahora caigo!' saluda a su 'planta' en el programa y reta a Arturo Valls a hacer pilates

Los participantes de concursos de televisión siempre aprovechan su aparición ante miles de personas, aunque solo sea por segundos, para enviar un saludo a sus seres queridos, amigos y familiares. Y Laura en ¡Ahora caigo! no podía ser menos, y saludó a su planta... de compañeros en el hospital.

La malagueña se presentó: "Soy enfermera, tengo dos niños y estoy felizmente casada, porque hoy en día, no se sabe...". También comentó sus aficiones de una forma muy curiosa y que sorprendió este jueves a Arturo Valls: "Somos mitad lagartos, mitad pececitos".

"Ahí ya me he perdido", reconoció el presentador. Laura le explicó que "nos encanta el sol y estamos todo el día tumbados en la playa y nadando un poquito para no quemarnos".

También quiso destacar que "soy motera, que sino mi marido me mata. Lo es más él, pero yo, le acompaño, como tiene que ser". La malagueña iba a explicar lo que iba a hacer con el dinero, pero se dio cuenta de que "también tengo que saludar a mi planta, a mis compañeros", afirmó mientras les mandaba un beso.

Valls se quedó perplejo al escucharla: "¿A tu planta? Igual está saludando a un ficus...", provocando las carcajadas del público presenten en las gradas del concurso de Antena 3: "Como algunos sois tan raros...", añadió.

Laura quiso destacar que otra de sus aficiones estaba "el pilates sobre todo. ¿Tú haces?", le preguntó a Valls, que exclamó: "¡Claro!". Ella le retó a hacer alguna postura en el programa y él señaló: "¿Cuál quieres?".

Arturo Valls, haciendo pilates, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Respira y tócate los pies, no te rompas el traje", advirtió la concursante, y el presentador señaló: "¿Está succionando el suelo pélvico?", mientras Laura exclamó: "Tú sí que sabes... ¡Que lo hagas!".

Valls aceptó el reto y lo consiguió, logrando los aplausos de todos los presentes, pero 'dolorido' de la espalda. Para concluir, Laura le dijo que destinaría el dinero a varias cosas: "Este año tengo de todo: bodorrio familiar y el cumpleaños de mi marido, que ya cumple unos años que hay que celebrarlo a lo grande, con moto nueva, que toca".

Tras contar todo lo que iba a hacer con el dinero, incluyendo "unas cervecitas para las maquillladoras", Valls dio comienzo al enfrentamiento ente Laura y la concursante del centro, Jenny, que venció en el duelo entre ambas.