PP espera que Rosa Ana Rodríguez anuncie este viernes en el pleno una bajada "real" de ratios de alumnos

En declaraciones a los medios la vicesecretaria de Política Social del PP y diputada nacional, Beatriz Jiménez, opina que la comparecencia de la consejera "llega tarde", pero espera que haga caso a una de las propuestas que viene haciendo el PP desde hace muchos meses, que es la bajada de ratios en las aulas de la región.

Según ha advertido, sin bajada de ratios es "imposible" garantizar la seguridad del alumnado y la distancia de seguridad de los alumnos, algo que todas las autoridades sanitarias están recomendando, ha dicho.

Igualmente, ha asegurado que la Junta no ha contratado a 3.000 profesores porque si esto si hubiera producido no habría problema de hacer una reducción de alumnos por aula. "No solo lo decimos nosotros, sino que los sindicatos ya han advertido de que esa contratación no es real", ha recalcado.

A su juicio, "queda demostrado que ha habido dos meses de inacción de gobierno", un tiempo en el que, según ha afirmado, se podría haber hecho un estudio exhaustivo de las necesidades educativas que tiene Castilla-La Mancha y "hoy estaríamos a la vanguardia en protocolos".

Asimismo, ha apuntado que el día 1 de septiembre los profesores se incorporan a las aulas, y entre ese día y el día 2 -ha explicado- se hacen los claustros de inicio de curso. "¿Esos claustros se van a poder hacer de forma presencial?", se ha preguntado la dirigente del PP.

Finalmente, ha considerado que dar dos mascarillas por profesor y por alumno es una medida "ridícula".