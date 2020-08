Coria y La Puebla reclamarán a la Junta el coste de la nueva fase de fumigación para prevenir el virus del Nilo

En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Ayuntamiento de Coria, el alcalde de la localidad, Modesto González, y el regidor de La Puebla, Manuel Bejarano, han asegurado que no tienen competencia para llevar a cabo esos trabajos fuera de los respectivos municipios, tras conocer que la Consejería de Salud y Familias estipula que serán los ayuntamientos quienes sufraguen "toda la ejecución del plan de actuación".

"No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, pero no podemos obviar que esos gastos no son competencia nuestra", ha afirmado Bejarano durante su intervención. "Aun así, y antes de que nos contestara la Junta, ya habíamos contactado con una empresa especializada de Valencia para que nos asesorara en la materia".

El alcalde de La Puebla ha recordado el anuncio del presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, sobre las "fumigaciones masivas" y ha reclamado a la Junta que "dé un paso más allá". Además, "deberíamos pedir muchos permisos al tratarse de terrenos que son propiedad del Puerto o de arroceros y aparte del coste económico tendríamos que ponernos en contacto y pedir permisos a un montón de administraciones, con lo que se ralentizarían las actuaciones".

En esa línea se ha manifestado el regidor coriano, quien ha añadido que al margen del problema económico para los ayuntamientos derivado de este nuevo desembolso, "y más en estas circunstancias de crisis por la pandemia", existen dificultades técnicas, "pues los informes dicen muy claro que no es competencia nuestra, por lo que nos encontraríamos con el reparo de los interventores municipales".

Ambos municipios insisten que el plan acordado con la Junta tenía tres fases, de las cuales "solo la primera asumirían los ayuntamientos", mientras que las otras dos correrían por cuenta de la Junta por ser zonas periurbanas y con afección al entorno natural.