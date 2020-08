La emotiva última entrevista de Pau Donés con Jordi Évole: "Nunca me ha dado miedo la muerte"

El pasado 9 de junio, el mundo de la música dijo adiós a Pau Donés a los 53 años a causa del cáncer que tenía desde 2015. Pero antes de su fallecimiento y tras conocer que estaba viviendo sus últimos días, el vocalista de Jarabe de palo llamó a su amigo Jordi Évole y le pidió grabar su última entrevista para el documental Eso que tú me das que se ha estrenado este miércoles en el Festival de Málaga.

El periodista se dirigió a su casa en la Vall d'Aran, donde pasó sus últimos días, y grabó este emotivo proyecto producido por Atresmedia y dirigido por Évole y Ramón Lara.

Con unas vistas idílicas de la montaña, el músico charla durante una hora con el anteriormente conocido como 'El follonero'. "Me llamó y me dijo: 'Quiero dar una entrevista como nunca se la he dado a nadie, desde un lugar inédito porque me voy a morir'", cuenta un visiblemente afectado Jordi Évole sobre el documental.

"No estamos acostumbrados a ver a alguien con una relevancia pública que decida, en un estado físico muy deteriorado, hablar y contarte y abrirse", explicó el periodista en una entrevista. "Él lo que temía era no poder hacerla, que en un momento dado su cuerpo no se lo permitiese".

"Empezamos a hablar, que Pau tenía un hilillo de voz, y acabó la entrevista por la tarde cantando", confesó. "El día después de la muerte de Pau no podía levantarme. Me vino todo lo vivido porque estuvimos en contacto con él hasta dos días antes de su muerte".

"No tengo miedo, a qué lo voy a tener. Nunca me ha dado miedo la muerte. Mi madre se suicidó muy joven y me prepararon para eso siendo muy joven", confesó Pau Donés en Eso que tú me das, tal y como recogen los medios. "Tengo ganas de reírme y de llorar. He llorado mucho. Me parece un síntoma de debilidad no llorar. Llorar es un gesto de valentía".

Así es este documental único de Pau Donés, una pieza que Jordi Évole asegura no quería que fuera "lacrimógena", pero que emocionará y ya está emocionando a todos los fans de Jarabe de palo.