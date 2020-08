Multan a un restaurante del Cabanyal por repartir comida a familias necesitadas en el estado de alarma

En un vídeo difundido por esta asociación en redes sociales, el propietario del restaurante, Javier, explica que cuando se vio obligado a cerrar por la declaración del estado de alarma se dio cuenta de que tenía "mucha comida en stock y quería donarla a colectivos y gente vulnerable del barrio".

Por ello, continúa, se puso en contacto con Cruz Roja, los trabajadores del centro de salud del barrio y Policía Local "para ver cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo".

"Y así hicimos", sostiene el propietario, que explica que el 17 de marzo hicieron un reparto de 84 raciones de comida a familias derivadas de la asociación Brúfol y Espai Veïnal que acudían al local cada diez minutos. Un representante por familia "manteniendo la distancia de seguridad" mientras ellos iban ataviados con sus EPI, ha agregado.

A las 16.30 horas, según su relato, terminaron el reparto y llegó la Policía Local "con tono amenazante, diciéndole a una compañera voluntaria que se dejara de hacer de buena samaritana" y a él mismo que le iba a cerrar el negocio. "No estábamos haciendo ninguna actividad ilegal, el BOE lo contemplaba, el policía dijo que le daba igual lo que ponía en el BOE y que si no teníamos permiso de Delegación del Gobierno no podíamos hacer tal cosa", incide.

Javier asegura que durante la pandemia han seguido utilizando el restaurante como punto de almacenaje y distribución de los alimentos donados y ha denunciado "el abuso de autoridad", al tiempo que pide que el Ayuntamiento de València "se dé cuenta de que ha sido un error" porque lo que han hecho "es ayudar a las personas que no tenían nada dentro del Cabanyal".

También explica en el video Araceli, trabajadora social del Centro de Salud Serrería I, que siempre ha trabajado con las asociaciones del barrio y era "conocedora previa a los hechos de que se iba a hacer" ese reparto y cómo se realizaría, de acuerdo a la ley, que asevera se cumplió.

"Yo misma he derivado a muchas familias para que las asistieran desde Brúfol y Espai Veïnal antes y después de ese momento", afirma, y considera que "seguramente la administración no conoce bien los hechos" a la hora de sancionar estas acciones.

Por su parte, Lorena, residente en el barrio y colaboradora de las asociaciones, ha denunciado "unas multas totalmente injustas" ya que se sanciona "por ofrecer apoyo mutuo y solidaridad entre vecinos, por ofrecer comida a las personas más vulnerables" de la zona.

Tras la publicación en redes sociales los internautas han puesto en marcha una petición en Change.org para que se anule la multa ante la "injusticia" que supone.

En Twitter, el alcalde de València se ha pronunciado sobre este hecho y ha afirmado que "no tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad". "Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria", ha aseverado.