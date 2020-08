El documental de Asier Altuna sobre el restaurante de Juan Mari Arzak abrirá la sección Culinary Zinema del Zinemaldia

'Camí lliure/ Free Way' (Vía libre), de Ángel Parra, también posee un fuerte componente familiar y muestra la relación entre los chefs Raül Balam y su madre Carme Ruscalleda, mientras que La receta del equilibrio, de Óscar Bernàcer, sitúa al cocinero Ricard Camarena ante el reto de abrir sus locales tras el confinamiento.

Por último, 'The Truffle Hunters', de Michael Dweck y Gregory Kershaw, es un retrato de varias personas de avanzada edad que buscan en el Piamonte italiano la deseada trufa blanca.

'ARZAK Since 1897', 'Camí lliure/ Free Way' (Vía libre) y 'La receta del equilibrio' se proyectarán en San Sebastián como estrenos mundiales, mientras que 'The Truffle Hunters' tendrá carácter de estreno internacional.

Asier Altuna (Bergara, Gipuzkoa, 1969) vuelve al Festival tras participar en apartados como la Sección Oficial, en la que concursó con 'Amama' (Premio Irizar, 2015) tras mostrar 'Bertsolari' (2011) fuera de competición, o en New Directors y la Gala del Cine Vasco, en las que presentó, respectivamente, 'Aupa Etxebeste!' (Premio de la Juventud, 2005) y 'Agur Etxebeste!' (2019), ambas codirigidas junto a Telmo Esnal.

En 'ARZAK Since 1897', que en 2018 participó en el Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara, analiza la transformación de la cocina tradicional en la nueva cocina de autor a través del restaurante Arzak. Juan Mari y su hija Elena, que lleva ya un tiempo al frente del negocio, son los personajes principales de una película en la que también aparecen colegas como Ferran Adrià, Pedro Subijana, Joan Roca, Karlos Arguiñano, Andoni Luis Aduriz y Dabiz Muñoz, entre otros.

Por su parte, Ángel Parra (Madrid, 1978) desentraña en 'Camí lliure/ Free Way' (Vía libre) la historia de superación del chef catalán Raül Balam, que tras sobreponerse a su adicción a las drogas, tuvo la oportunidad de dirigir el prestigioso restaurante de su madre, Carme Ruscalleda, pero rechazó la oferta para seguir su propio camino. Con diferentes responsabilidades como realizador en TVE, Ángel Parra ya hizo un acercamiento al cine gastronómico en 'Soul' (2017), documental sobre los cocineros Eneko Atxa y Jiro Ono.

Autor de distintos trabajos de ficción y de no ficción, Óscar Bernàcer (Palma de Mallorca, España, 1978) ya ha colaborado previamente con Ricard Camarena en tres temporadas de la serie documental Cuineres i cuiners. Ahora, en 'La receta del equilibrio' vuelve a contar con el chef valenciano, al que retrata en la difícil tarea de reabrir sus restaurantes tras el confinamiento mientras la huerta de su tierra, ajena a la pandemia, sigue su ciclo natural de crecimiento.

Tras codirigir su primer largometraje, 'The Last Race' (2018), los estadounidenses Michael Dweck (Brooklyn, Nueva York) y Gregory Kershaw (Utica, Nueva York) han vuelto a aliarse en 'The Truffle Hunters', que ha sido estrenada en el Festival de Sundance y forma parte de la selección oficial de Cannes 2020, cancelado por la covid-19.

La película sigue a un puñado de septuagenarios y octogenarios que, acompañados por sus perros, rastrean los bosques del Piamonte italiano a la caza de la rara y cotizada trufa blanca de Alba.

CENAS TEMÁTICAS

Los cuatro títulos de la sección estarán acompañados de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 21 y 24 de septiembre en el Basque Culinary Center.

Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta el próximo viernes, día 4 de septiembre, a las 9.00 horas al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank.

Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta por 7,90 euros a partir del 14 de septiembre en el caso de las proyecciones de los días 21, 22 y 23, y a partir del día 15 en el caso de la sesión del día 24.

La cena inaugural del día 21, correspondiente al film 'ARZAK Since 1897', correrá a cargo de siete reconocidos chefs que se han formado y han trabajado en Arzak.

Se trata de una cena coral que, a modo de homenaje, revisitará el universo generado por Juan Mari y Elena Arzak. Los chefs participantes en la cena son Yolanda León y Juanjo Pérez, del restaurante Cocinandos en León (una estrella Michelín), Pablo González, del restaurante La Cabaña en Murcia (dos estrellas Michelín), Xabier Diez del restaurante Xarma en San Sebastián, Bruno Oteiza del restaurante donostiarra Gatxupa, Xanty Elías del restaurante Acánthum en Huelva (una estrella Michelín) y Fernando Bárcena, profesor de Basque Culinary Center y jefe de cocina del Restaurante Arzak durante once años.

La cena del día 22 será ofrecida por Ricard Camarena. El chef valenciano del restaurante Ricard Camarena Restaurant, que cuenta con dos estrellas Michelín, desgranará su propuesta gastronómica basada en el sabor y en el respeto por el producto. Se trata de una cocina creativa, comprometida con la tradición y salpicada con influencias cosmopolitas, mediterraneidad y temporalidad. Ricard Camarena ha sido reconocido en 2018 con el Premio Nacional de Gastronomía como Mejor jefe de cocina por la Real Academia de Gastronomía.

El día 23 los chefs Edorta Lamo, del restaurante Arrea! en Kanpezu (Álava), Óscar García del Restaurante Baluarte de Soria (una estrella Michelín) y Andrea Tumbarello, del restaurante Don Giovanni en Madrid, ofrecerán una original cena que girará en torno a la trufa. Serán tres visiones gastronómicas diferentes reflejadas en tres tipos de trufa provenientes de tres territorios: Piamonte, Soria y Araba.

Raül Balam, hijo de Carme Ruscalleda y chef del restaurante Moments (dos estrellas Michelín) en Barcelona, ofrecerá una cena que servirá de clausura a esta edición de Culinary Zinema. Moments conforma un espacio gastronómico que recoge el concepto del restaurante San Pau, creado por Carme Ruscalleda, cocina catalana moderna, inspirada en productos estacionales de El Maresme.

Desde el Zinemaldia han destacado que "las cenas se han diseñado bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene frente al covid-19". Los profesionales que participan en las cenas, tanto en cocina como en sala, llevarán EPIs específicos de protección, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en los diferentes espacios, se han habilitado diferentes flujos de entrada para los comensales, para evitar contaminación cruzada y se llevará un control exhaustivo de acceso a las cenas.

También se ha reducido el aforo de las mismas a 60 personas, atendiendo a la normativa vigente, y las mesas se conformarán en función de las reservas guardando la distancia recomendada. "Todo ello para asegurar que Basque Culinary Center conforma un espacio seguro", han indicado las mismas fuentes.