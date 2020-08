Fani comienza un tratamiento para quedarse embarazada de Christofer

El verano de Fani se planteaba idílico, pues tras salir de La casa fuerte e irse de vacaciones, iba a tener lugar su boda con Christofer. Sin embargo, el coronavirus ha provocado que su boda se retrasara porque la pandemia estaba empeorando.

"No quiero que nadie se contagie por una boda. No iba a ser una boda bonita", declaró la exparticipante más famosa de La isla de las tentaciones. Sin embargo, este varapalo no ha impedido a la pareja seguir con su proyecto de vida y ambos siguen adelante con su intención de tener un hijo.

Por ello, tal y como confirmó Fani este lunes en sus stories de Instagram, ha comenzado a tomar unas pastillas para lograr quedarse embarazada después de varios intentos e incluso un test negativo dentro del reality veraniego de Telecinco.

"He estado en la farmacia y me he comprado un multivitamínico que me han recomendado porque, como ya sabéis, estoy buscando al bebé", explicó mostrando la caja y pidiendo que sus seguidoras le contaran su experiencia.

"Muchas de vosotras me estáis diciendo que las pastillas que me he comprado las habéis tomado y os han ido genial", actualizó en otro story. "Llevo desde junio o julio, desde que entramos en La casa fuerte, buscando al bebé, dos meses. Lo hemos buscado también en Ibiza, que he estado ovulando, pero no me he tomado absolutamente nada. Y hoy he decidido comprármelas", concluyó.