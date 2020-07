Fani confiesa por fin el resultado de su test de embarazo en 'La casa fuerte'

La expectación, al menos entre los aficionados a los realities, era máxima: ¿estaba Fani Carbajo embarazada dentro de La casa fuerte?

El caso es que días atrás la concursante, que está dentro del concurso de Telecinco junto a su pareja y buscando tener un bebé, anunciaba que llevaba días de retraso y de que tenía síntomas de embarazo como náuseas e hinchazón de los pechos.

Así que la producción del programa puso a su disposición un análisis de sangre para comprobar si estaba embarazada. Unos resultados que le dieron el jueves pasado, en directo, cuando ella decidió no compartir la información del análisis.

Pero anoche, durante la gala de los domingos, por fin sacó de dudas a la audiencia: "El resultado me dio negativo, lo saben todos ya", dijo sobre sus compañeros.

Pero Fani, muy criticada y en el punto de mira de sus compañeras, aclaró que sigue con un retraso en su periodo.

"Todavía no me ha bajado y llevo nueve días de retraso. Me hicieron un análisis de sangre, no un predictor, porque yo quería saber si me pasaba algo", dijo.

La pareja seguirá buscando el que sería su primer hijo en común y el segundo de Fani, que ya tiene un pequeño de 12 años.