Un detenido y diez denuncias por no llevar mascarilla en una fiesta ilegal en Alcorcón con "gran cantidad de jóvenes"

Un detenido, cinco denuncias por consumo de alcohol en vía pública y diez por no llevar mascarilla durante la celebración de una fiesta ilegal en Alcorcón, donde no se estaban respetando las medidas de seguridad, es el balance de un operativo realizado en una zona del polígono Urtinsa en la madrugada del domingo.

Fuentes municipales han concretando que el operativo se realizó tras las quejas de un vecino, que alertó de la celebración de una fiesta "con música a gran volumen".

A su llegada, los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón comprobaron que había varias naves contiguas abandonadas con gran cantidad de jóvenes en su interior donde no había garantías de seguridad; y, tras identificar a los responsables, procedieron a denunciar. Además de no llevar la mascarilla obligatoria y consumir "alcohol sin control, ni autorización", no se mantenía la necesaria distancia interpersonal.

"En momentos cruciales como los actuales es más importante que nunca cumplir con las normativas y legislación vigente para garantizar la protección de la salud de toda la ciudadanía", ha indicado el concejal de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana, Daniel Rubio.

En este sentido, el edil ha hecho un llamamiento a toda la población "para evitar las aglomeraciones y concentraciones no controladas como éstas", y a cumplir con las recomendaciones sanitarias con el objetivo de "evitar que se propague este virus para proteger a nuestros mayores".

“La actividad realizada por la Policía Municipal y el resto de fuerzas de seguridad durante este fin de semana sirve de ejemplo para las funciones de control, vigilancia y protección de la ciudadanía frente al Covid-19 dada la situación sanitaria actual y frente al resto de situaciones complicadas que puede sufrir la ciudadanía”, destacó el concejal.

Por su parte, la Policía Municipal de Alcorcón también salvó este sábado la vida a un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. En esta ocasión, la actuación se desencadenó cuando se recibió un aviso referente a que una persona mayor se había desplomado en la calle Claudio Sánchez Albornoz. Una patrulla confirmó que este individuo había entrado en parada cardiorrespiratoria y avisó a Protección Civil, que realizó la reanimación cardiopulmonar junto con los agentes municipales. Posteriormente, una UVI trasladó a este vecino al Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

El concejal de Seguridad felicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la ciudad “por su actuación tan ejemplar durante la pandemia, por garantizar nuestra seguridad y velar por la contención del virus lo máximo posible” y ha reiterado la necesidad de “ser responsables en nuestra actuación diaria por el bien de toda la población”.