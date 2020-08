PSOE lamenta que se use "la gestión del gobierno de Cuenca" para "esconder parálisis en los Edusi"

Madrid ha explicado en un comunicado que "la existencia de estos dos recursos eran sendos requisitos indispensables de la Unión Europea (UE) para la puesta en marcha del paquete de ayudas". "Hubiese sido imposible dar el primer paso en 2016 sin la puesta en marcha de estas dos acciones, simple y llanamente porque Europa nos hubiese quitado el dinero", ha asegurado.

"Si hoy se han podido llevar a cabo las obras de Casillas Bajas en el Zaidín, o tramitar la reforma integral del barrio del Boquerón, por poner solo dos ejemplos, es simple y llanamente porque el gobierno anterior dejó hechos todos los deberes, incluidos el comité antifraude y la página Web", ha remarcado.

Asimismo, Madrid ha agregado que "si no llega a ser por el trabajo realizado por el equipo de Paco Cuenca, no sabemos qué estaría haciendo el bipartito de PP y Cs con la gestión de todas estas ayudas europeas para la ciudad" y ha criticado "una vez más" que el actual equipo de gobierno "se apropie de un trabajo que se ha encontrado hecho gracias a la seria labor realizada por el gobierno anterior en el Consistorio granadino".

"Hay que tener una cara muy dura y muy pocos escrúpulos para seguir apropiándose de una tarea que, durante el periodo 2016-2019 no contó con la más mínima colaboración de quienes hoy no se ruborizan sacando pecho de algo que no han gestionado lo más mínimo", ha concluido.