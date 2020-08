Villalobos no renuncia a sacar a la Diputación del Maestranza y pide "condiciones asumibles" en el estadio

20M EP

Después de que el pasado mes de junio el pleno de la Diputación de Sevilla aprobase destinar 185.400 euros adicionales a la aportación anual de la institución al Consorcio del Teatro de La Maestranza y Salas del Arenal, el presidente de la entidad, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha asegurado que no renuncia a que la misma abandone dicho consorcio porque su "razón de ser" es apoyar la cultura en los municipios y no en la capital de la provincia, si bien ha apostado una vez más por una salida que no sacuda los "cimientos" del citado espacio escénico.