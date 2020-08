Cristina Pedroche, molesta por un comentario sobre el físico de Dabiz Muñoz en 'Zapeando'

Una tarde más regresa la polémica a Zapeando. En esta ocasión ha sido Cristina Pedroche y su compañero Santi Alverú los que han protagonizado este momento de tirantez en el programa.

Mientras se estaba llevado a cabo la sección de Maya Pixelskaya, ha salido a la luz un tema candente en redes: el shippeo entre Pixelskaya y Santi Alverú. Una desafortunada Pedroche bromeaba con la posibilidad de que ambos estuvieran juntos y comentaba: "Maya es un pibón que no podría estar con este señor". La colaboradora intentaba explicar que no era cuestión de que Alverú fuera muy malo sino que "ella es muy buena" y sentenciaba "lo tiene todo esta señora".

El comentario era aprovechado por Alverú que ha respondido con otra crítica: "No soy yo el que sale con uno que mide 1,60". Poco después, Pedroche respondía, visiblemente molesta, a su compañero: "Mejor que no vengas DiverXo porque si no te escupe él, te escupo yo".

Algún cuchillo ha volado hoy por #zapeando1664 o son cosas mias? 🤔 pic.twitter.com/8jb5lii27Z — Antonio Sanchez (@Sanchez4nba) August 20, 2020

Poco tiempo después, las redes no han dudado en sentenciar el comentario que Cristina Pedroche había hecho sobre el físico de su compañero mientras pedían a esta que le pidiera disculpas.

Pedroche es tontisima, no es nadie para decirle eso a un compañero, se nota que a Santi le ha molestado y por eso ha dicho lo de su marido. #zapeando1664 — Devilman (@JaredCarter15_) August 20, 2020

Mira que Pedroche no me cae mal, pero tanto que critica a los que se meten con su físico, se acaba de columpiar con Santi en #zapeando1664 se ha pasado bastante — Ayechu (@ayetxu) August 20, 2020

#zapeando1664@CristiPedroche metiendo la pata otra vez intentando ir de feminista fingiendo defender a @Pixelskaya a costa de intentar ridiculizar a @santialveru. Eso no es sororidad; es torpeza y mala educación. Por favor, no equivoquemos nuestros modelos de feminismo. — Señora Maru (@senoramaru) August 20, 2020

#zapeando1664 Lo de Cristina Pedroche a Santi Alverú me ha recordado tanto a mi adolescencia que me ha dejado triste y con mal cuerpo para toda la tarde. Qué humillación más innecesaria y qué pena. — Leticia (@Leti_designer) August 20, 2020

#zapeando1664 O sea, Pedroche se mete con Santi de muy malas maneras y el chico le responde y se ofende??? No entiendo xD A ver, que la respuesta de él no ha sido bonita pero es que ella se ha pasado 3 pueblos — Lau (@unagunterinamas) August 20, 2020

@zapeandola6 Sinceramente lo he pasado mal, una vergüenza ajena tremenda. La humillación (creo que fuera de guión) de Pedroche a Santi ha dicho innecesaria y a mala leche. La contestación de Santi tampoco fue acertada, pero tiene derecho a no dejarse ningunear #zapeando1664 — Sweetpea (@Irisisisis) August 20, 2020