Las federaciones de AMPAS expresan su "descontento" con las medidas anunciadas para el inicio del curso escolar

Las AMPAS adscritas han indicado que tras el anuncio de Moreno han podido reunirse con ella y expresarle su "malestar" por no haber contado con las familias, "una de las patas del sistema educativo", en la elaboración de las pautas que regirán la vuelta a las aulas el próximo mes.

Las respuestas ofrecidas por la Consejería "no nos parecen ni suficientes ni adecuadas", han asegurado desde las federaciones de padres y madres, por lo que volverán a reunirse con la titular de Educación la próxima semana, en este caso para conocer y trabajar los detalles de las medidas.

Así, las AMPAS han defendido un sistema presencial "siempre que la situación sanitaria lo permita" y, en caso de no ser posible, la puesta en marcha de "las medidas necesarias para que no afecten al alumnado, que no genere desigualdad ni brechas educativas" ni "afecte laboralmente a las familias" o suponga una merma en sus ingresos.

"Cualquier medida educativa que suponga la teleformación debe ir acompañada de medidas de conciliación", han asegurado desde la Federación, tras asegurar que lucharan "para defender la equidad, el derecho a la educación, los derechos de los menores y, por las circunstancias, el derecho a la salud".