L'Ajuntament agraeix i aplaudeix la "sensibilitat" de Roig en incloure el nom de la ciutat en l'Arena

Els responsables de l'Ajuntament de València han agraït i aplaudit aquest dijous la "sensibilitat" de l'empresari Juan Roig en incloure el nom de la ciutat en la designació del nou pavelló Arena que promou a través de la mercantil Licampa 1617 S.L.. Amb aquesta decisió el futur recinte, de caràcter multiusos, s’anomenarà 'Casal España Arena de València'.

Igualment, han considerat que la presència de la capital valenciana en aquesta denominació ajudarà a visibilitzar-la en l'àmbit internacional i, dins d'ell, en el context d'actes esportius i culturals. Així ho han indicat l'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, després de confirmar-se que el nom de la ciutat figurarà en la nova infraestructura.

A la fi del passat mes de juny es va conéixer que 'Casal Espanya Arena' era el nom triat per a aquest nou espai multiusos, que naix amb l'objectiu de posicionar la capital valenciana i la resta de la Comunitat Valenciana "com a referent mundial en entreteniment".

Després de fer-se pública aquesta designació, Joan Ribó i Sandra Gómez van considerar que el nom de València havia d'aparéixer en la denominació del nou Arena, una infraestructura que es construirà sobre una parcel·la municipal cedida per 50 anys a la mercantil Licampa 1617 S.L. per a dur a terme aquest projecte.

Ribó i Gómez van assenyalar que la repercussió per a la ciutat seria "incalculable" si el seu nom figurara en el del nou espai multiusos i van apuntar que això contribuiria a "difondre" la ciutat tant "en el món esportiu com en el musical", a més de subratllar la repercussió internacional que tindria quant a promoció de la capital valenciana.

Una vegada sabut que el pavelló es dirà 'Casal España Arena de València', el primer edil ha manifestat que "és una molt bona notícia que el pavelló multiusos que albergarà València incorpore precisament el nom de la nostra ciutat". "Serà un referent a nivell mundial i visibilitzarà a la nostra ciutat en els aspectes esportius i culturals que allí es programen", ha afirmat Ribó.

L'alcalde ha agregat que "els promotors del pavelló han tingut una sensibilitat que València agraeix i aplaudeix". "València s'ha convertit en els últims anys en un referent de valors positius en l'àmbit internacional quant a la sostenibilitat, l'alimentació, el disseny i la innovació", ha afegit.

Joan Ribó ha assenyalat que això s'ha aconseguit "sense perdre res de les seues arrels" i ha manifestat que "a partir d'ara també estan cridats a internacionalitzar-se en l'àmbit esportiu i cultural, establint una col·laboració entre el públic i el privat, amb iniciatives com la de Licampa 1617".

Per part seua, la vicealcaldessa ha asseverat que "és important que València torne a estar present" en el nom del nou recinte multiusos. "És el que havíem sol·licitat i ens alegrem que no perdem l'oportunitat de ser visibles com a ciutat a nivell internacional", ha exposat.

"Inspiració"

Sandra Gómez ha indicat que "ara és moment de tirar aquest projecte cap avant" perquè "prompte siga una realitat" i ha ressaltat que amb ell, "esdeveniments esportius o culturals que fins al moment no podien vindre a València per no tindre un recinte adequat puguen ja incorporar" a la capital valenciana "com un de les seues opcions o destinacions obligades".

"És un projecte positiu per a la ciutat que generarà llocs d'ocupació tant directes com indirectes i naix d'una cosa que hem defensat sempre en el PSOE, la col·laboració públic privada", ha plantejat. Al seu torn, Gómez ha afirmat que espera que "servisca d'inspiració a altres clubs" i ha dit que amb "col·laboració es pot traure cap avant projectes importants per a la ciutat".