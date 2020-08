El nou pavelló s’anomenarà finalment ‘Casal España Arena de València’

El nou pavelló ‘Casal España Arena’, impulsat per l’empresari valencià Juan Roig, ha incorporat finalment el nom de la ciutat de València, tal com es pot observar tant en el cartell col·locat a peu d’obra com en la pàgina web oficial de l’empresa promotora d’aquesta infraestructura, Licampa 1617, S.L.

A finals del mes de juny, la companyia va anunciar que el recinte ubicat en el districte de Quatre Carreres, amb capacitat per a 15.600 espectadors en mode bàsquet i 18.600 en mode concert, s’anomenaria ‘Casal España Arena’, una decisió que no va agradar a l’Ajuntament, en considerar que el nom de València ajudaria a difondre la ciutat.

L’alcalde, Joan Ribó, va assenyalar en el seu moment que en termes de publicitat aquesta denominació equivaldria a una quantitat “milionària”, mentre que la vicealcaldessa, Sandra Gómez, va afegir que tindria un valor “incalculable”, pel que van instar l’empresa a “no perdre l’oportunitat”.

En una roda de premsa celebrada l’1 de juliol, el primer edil va aclarir que no defensava que la denominació del pavelló “estiga exempt d’un altre” nom, sinó que figure el de la capital valenciana, i es mostrava convençut de poder convéncer “a totes les persones vinculades” amb el projecte. Des d’aquell moment, l’executiu municipal estava en converses amb Licampa 1617, S.L. per a fer possible aquesta modificació que finalment s’ha produït.

El ‘Casal España Arena de València’ va començar les seues obres, finançades amb el patrimoni personal de Juan Roig amb l’objectiu de posicionar València i la resta de la Comunitat Valenciana “com a referent mundial de l’entreteniment”, el passat 29 de juny.

Després de la seua inauguració, prevista per al 2023, aquest espai construït en una parcel·la de 21.000 metres quadrats cedida pel consistori podrà acollir esdeveniments esportius i d’oci multitudinaris, així com zones de restauració, terrasses i un parc públic. L’empresa disposa d’un pressupost total de 220 milions d’euros per a fer realitat el projecte.