El PPCV exigeix a Puig test serològics massius a la comunitat educativa per començar el curs amb garanties

La portaveu d'Educació del PP en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha exigit aquest dijous al president de la Generalitat, Ximo Puig, la realització de test serològics massius, continus i periòdics als membres de la comunitat educativa de la Comunitat, abans de l'inici de curs, perquè les classes puguen desenvolupar-se "amb garanties sanitàries".

La diputada ha assenyalat en un comunicat que la realització d'aquests test suposaria "una garantia i una tranquil·litat" per a docents, professionals que treballen en el centre i alumnat "en un inici de curs que suscita molta preocupació i incertesa".

Gascó ha recordat que el PPCV ja va demanar el mes d'abril passat la realització de test davant la possibilitat que es reprengueren les classes presencials. "Han tingut mesos per a organitzar la 'tornada al col·le' i, hui dia, no hi ha damunt de la taula cap mesura eficaç. Cal garantir la seguretat perquè els centres no es convertisquen en focus de contagi i el Botànic no ho està fent", ha criticat.

La portaveu d'Educació ha assenyalat, així mateix, que el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar aquest dimecres que la setmana que ve es realitzaran test serològics a tot el professorat dels centres educatius públics i concertats de la comunitat gallega. "Si es pot fer allí, es pot fer ací. Puig ja va copiar a Galícia amb la prohibició de fumar en espais públics, si no hi ha distància suficient, ara hauria de fer-ho amb els test", ha indicat. "Sempre som els últims a implementar mesures efectives", ha lamentat.

Per a Gascó, els protocols de la Conselleria "estan obsolets perquè la realitat de juliol és molt diferent a l'actual. La Comunitat Valenciana és de les poques que no ha previst diferents escenaris" i ha lamentat que Puig assenyalara "que es comptaria amb tots els mitjans humans quan no és cert".

Al seu judici, es tracta d’"un altre 'Ximoanunci'. Perquè la realització de test massius o la incorporació de la infermera escolar són dues mesures clau que el Consell no implementarà", ha manifestat i ha advertit: "Vam entendre la primera onada, però no es podrà entendre una segona i que ens pille igual de desprevinguts que la primera".

"Si això ocorre, la responsabilitat serà de Puig, per actuar tard i malament. L'inici del curs escolar està molt a prop i hi ha molts més dubtes que certeses", ha conclòs.