Bibiana Fernández, en 'Lazos de sangre': "No me impresionó la muerte de Lady Di"

Diana de Gales y todo lo que le ha sucedido a lo largo de estos años a la familia real británica fueron los protagonistas de la entrega de este miércoles de Lazos de sangre en La 1.

Tras la triunfal entrada en el programa de Ágatha Ruiz de la Prada y Boris Izaguirre, Lady Di fue de las que más tiempo acumuló en el documental ya que tanto su boda con el príncipe Carlos, su vida y su muerte, que causó un gran impacto en la sociedad, fueron objeto de comentarios por parte de los invitados.

El programa de RTVE aprovechó para preguntar a algunos rostros de la cadena que estaban haciendo el día que falleció Diana, el 31 de agosto de 1997 en accidente de coche en un túnel de París.

"Cuando murió estaba en la playa porque fue a finales de agosto creo recordar. Escuché como lo comentaban unas señoras que había cerca y me quedé conmocionada", afirmó Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, en 'Lazos de sangre'. RTVE

Frank Blanco, por su parte, señaló que "recuerdo que era mi último fin de semana de vacaciones en una casa familiar en Girona y en pocas horas me supe toda su vida". Y añadió que "me di cuenta que ese personaje, que para mí no tenía mucha importancia hasta el momento, se estaba convirtiendo en un icono".

Frank Blanco, en 'Lazos de sangre'. RTVE

"Estaba trabajando en la feria de Melilla y pensar que en ese amasijo de hierros estaba la reina del glamour, esa mujer con esa personalidad, con esa mirada de inocencia, no me lo podía creer",recordó Karina.

Karina, en 'Lazos de sangre'. RTVE

Pero la declaración más sorprendente la realizó Bibiana Fernández: "No sé lo que estaba haciendo el día que murió Lady Di. Lo que sí sé es que acababa de llegar de Cuba y que solo tenía presente a Asdrúbal porque me había enamorado perdidamente y se había quedado en La Habana".

"En esos momentos era impermeable, como el teflón, todo me resbalaba y no me llegó a causar esa impresión que me tenía que haber causado como fenómeno del momento", admitió. Y concluyó afirmando que "fue porque estaba en otras penas y otros dolores".