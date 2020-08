Verónica Romero, de 'OT 1', se defiende de las críticas tras apoyar a Miguel Bosé y a los antimascarillas: "Fue por amor"

Verónica Romero se posicionó el pasado fin de semana a favor de los negacionistas del coronavirus que, motivados por rostros como Miguel Bosé, se manifestaron el 16 de agosto en Madrid para protestar contra el uso de la mascarilla y el resto de medidas impuestas por el Gobierno para frenar el avance del virus. La cantante recibió muchas críticas y, ahora, ha querido defenderse.

La exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo escribió en Instagram que "la verdad, la luz y el amor pueden con todo" y mostró su apoyo a la manifestación afirmando que ella estaría "con el corazón". Para ello, compartió el vídeo que Bosé subió a las redes sociales en el que animaba a "la resistencia".

No obstante, algunos usuarios mostraron su desacuerdo con la postura de Romero, que no ha dudado en responder. "Esta es mi casa y está abierta para todas las personas que quieran entrar con respeto, diálogo, cariño y corazón abierto. A las personas que insultáis, amenazáis o desprestigiáis no os abro la puerta", avanza en el último vídeo de su perfil.

La cantante agradece las muestras de cariño que ha recibido desde "el respeto" asegurando que le importan los enfermos de coronavirus y sus familiares y que ello le lleva a reivindicar lo que, según ella, es "el derecho a escucharlo todo y a elegir".

En el mensaje, la cantante hace una aclaración en defensa de las personas que no confían en los datos oficiales que se dan sobre la pandemia: "No es solo 'no a la mascarilla', uno de los propósitos es darle voz a todos aquellos médicos y enfermeros que dan otra información. No nos está llegando pero es verídica".

Finalmente, Romero defiende que sus anteriores palabras fueron "por amor" y destaca que no busca "informar de nada, para eso están los profesionales". Asimismo, tiene claro cuál es la versión en la que prefiere confiar. "Cuando elijo mi verdad es porque me hace sentir fuerte y vibrar en amor", sentencia.