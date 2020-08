PP critica la tardanza de la Junta en elaborar la guía de instrucciones con medidas de prevención para la vuelta al cole

En rueda de prensa, Tortosa ha señalado que actualmente existe "clamor de todo el sistema educativo", sector que a su parecer "ve como se aproxima el curso" sin que el Gobierno regional presente "medidas claras para su inicio". Asimismo, ha asegurado que los alcaldes son conscientes de la preocupación que hay en la planificación del curso escolar y que los centros educativos están trabajando para que la vuelta a las aulas se haga con la "mayor seguridad posible".

A la preocupación del sector educativo, ha añadido la preocupación "manifestada" por sanitarios ante la evolución de la pandemia e incluso también la "incertidumbre" de agricultores con motivo de la llegada de la vendimia para la que, según Tortosa, no tienen claro cuales han de ser las medidas que deben tomar.

Otro de los sectores de los que ha hablado ha sido el sector de la hostelería de quienes ha asegurado, las medidas que se van a implementar "ponen en riesgo" su estabilidad y que en esta crisis económica "no han tenido el amparo ni se les ha escuchado".

De esta manera, ha envidado un mensaje a García-Page diciéndole que debería haber aprendido de los alcaldes que "independientemente de su signos político", el contacto con este sector ha sido constante y que han tomado medidas "conscientes" de que era donde más riesgo de contagio se podía producir.

"El dialogo ha sido constante y la colaboración de los hosteleros ha sido permanente para entre todos poder conjugar algo tan difícil como es el ocio y la necesaria salida y relaciones sociales de las personas con la viabilidad económica de estos negocios".

DENUNCIA LAS VACACIONES DE PAGE Y SÁNCHEZ ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS

Haciendo un balance general de la situación, Tortosa ha manifestado que en todos estos meses por parte del Gobierno no ha habido diálogo, no ha habido planificación con los sectores, no se ha escuchado a los más afectados "y ahí están las cifras", a lo que ha añadido que en estos momentos "la economía se hunde" al son de que la enfermedad aumenta cada día, "la crisis social se agudiza y tanto Page como Sánchez, de vacaciones, incapaces de tomar medidas, de atajar los contagios, de paliar los efectos de esta crisis sanitaria en la economía".

Asimismo, Tortosa ha expuesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no ha hecho nada durante el mes de agosto" y que lo que hace es trabajar "en el último momento como siempre".

Por último, el senador del PP ha pedido a García-Page que reflexione sobre su "falta de preocupación de los problemas de los castellanomanchegos" así como de su "falta de sensibilidad en temas sanitarios, económicos y sociales" y le pide que tome nota del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Y es que, Tortosa considera que lo que necesitan los ciudadanos es diálogo y lo que no necesitan son "amenazas" haciendo referencia a las declaraciones que el presidente de Gobierno ofreció ayer ante los medios de comunicación, donde aseguraba que se va a aprobar este próximo viernes, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, un decreto "duro y estricto".