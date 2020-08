Carlota Corredera reprende a Gema López por criticar el rigor periodístico de 'Sálvame'

Ayer la tensión se adueñó del plató de Sálvame por una disputa entre Carlota Corredera y Gema López. Todo comenzó por el bulo generado por Carmen Borrego y propagado por Laura Fa sobre una supuesta película de Santiago Segura con las Campos, generando un debate sobre la calidad del periodismo del programa.

La discusión se desató a raíz de que Gema López discrepase sobre la forma en la que el programa anunció la información. Carlota defendía que Laura debía haber aclarado que la fuente de la noticia era Carmen Borrego, pero al instante López declaró que en Sálvame no se hacía tal cosa.

"Aquí no contamos las fuentes aunque nos maten y nos tiramos haciendo programas de buscando el topo y la fuente tres meses", añadía la colaboradora. Por su parte, la presentadora saltó para defender el programa: "Parece que el periodismo que hacemos no es bueno y no me da la gana".

Por su parte, Gema comentaba que este juego que hacían en Sálvame era algo habitual y que todos los medios utilizan cebos y noticias sin contrastar para llamar la atención de la audiencia.

"Te puedo asegurar que sé perfectamente lo que son los titulares, los cebos, el humo, cómo se exagera y lo que vendemos. Sé cuál es el juego de este programa porque este programa lo arranqué yo con Raúl Prieto", añadía por su parte Carlota Corredera visiblemente molesta reivindicando después que Laura podría haber contado la noticia de una forma veraz su hubiese querido. "Eso no se dice ni de coña", contraatacaba la colaboradora.

La pelea continuó por cómo manejan la información que les llega en el programa: "Yo nunca digo cómo me llega la información, entre otras cosas, porque a lo mejor delato a mi fuente", agregaba Lopez. "Yo no estoy cuestionando a Laura", respondía Carlota, a lo que la colaboradora respondía tajantemente: "Lo acabas de hacer al decir que no ha contado bien la noticia". Ante esto, la presentadora no dudó en recordarle dónde estaba: "Estás muy equivocada y tirando a tu propio programa".

Mientras Gema López insistía en que era esa forma en la se trabajaba en Sálvame, Laura Fa trataba de defenderse por lo bajo sin ningún éxito, pero sacó a la luz que tanto David Valldeperas como la directiva del programa sabían que la fuente de la noticia era Carmen Borrego y decidieron obviarlo y dar la noticia como real, dando la razón a lo que defendía Gema.