Santiago Segura niega que vaya a hacer una película con las Campos: "No sé qué drogas consume Laura Fa"

Santiago Segura acudió el pasado sábado al programa Viva la vida para promocionar su nueva película, Padre no hay más que uno 2. De este modo, aprovechó paradesmentir que vaya a rodar una cinta con María Teresa Campos y sus hijas, tal y como explicó la periodista Laura Fa la pasada semana.

El pasado 11 de agosto, la tertuliana explicó en Sálvameque el director le había ofrecido a la mítica presentadora y a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, llevar a cabo un largometraje "muy peculiar, muy curioso y muy atrevido".

Sin embargo, Segura negó rotundamente esta información en el espacio conducido por Toñi Moreno. "Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué tipo de drogas toma Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar y yo encantado, pero no", aseguró.

Santiago Segura desmiente a Laura Fa 💣 #VivaLaVida323https://t.co/BaxAcpiDkY — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 15, 2020

El guionista madrileño, que arrasa en taquilla con su nueva película, consideró que la información que transmitió Fa le resultaba "simpática, colorista y, a la vez, surrealista", pero no era cierta.

"En vez de decir eso, pues puede llamar uno por uno a los interesados y que le cuenten. Primero lo suelta y luego ya ve. Además, no soy un señor ermitaño, no soy inaccesible", criticó el actor y productor en el plató.

Tras sus palabras, Borrego, que colabora en el magazine, contó que fue ella quien le ofreció a Segura "hacer algo con Las Campos". Asimismo, negó que ella pudiera haber informado a Fa: "No la conozco. No he coincidido con ella nunca".