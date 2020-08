Cayetano Rivera apoya a Iker Jiménez y defiende su "labor periodística de investigación al margen de presiones"

Iker Jiménez ha vuelto a situarse en el centro de la polémica una vez más a causa de un hilo de Twitter. Si hace unas semanas Jiménez respondía en esta misma red social a las críticas de un usuario con el que se apostaba 1.000 euros, la pasada semana el periodista se mostró crítico con los defensores de la "Plandemia".

En su hilo de Twitter, Jiménez quiso denunciar los ataques que sufre por parte de aquellos que difunden mentiras sobre la pandemia. Además, aseguró que no se puede hablar con estos defensores. "He intentado dialogar y argumentar con muchos de ustedes. Compruebo a mi pesar que no hay posible diálogo. Lo siento mucho", sentencia Jiménez en uno de sus tuits.

"He sufrido amenazas, descalificaciones, ataques estos meses. De todo tipo de tendencias políticas. Sin duda, y para mi sorpresa, los más incisivos han sido los favorables a la Trama de la Plandemia", dice el presentador en otra de sus publicaciones.

No existe el anonimato de twitter. He sufrido amenazas, descalificaciones, ataques estos meses. De todo tipo de tendencias políticas. Sin duda, y para mi sorpresa, los más incisivos han sido los favorables a la Trama de la Plandemia. He intentado escuchar y atender argumentos... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

Jiménez se mostró decepcionado por dos cosas. En primer lugar, dijo que "algo he debido hacer mal yo durante muchos años.Lo primero para que no se me crea. Para que se piense que soy traidor" y, en segundo, que "para no saber como hacer entender que esto no es broma y que por desgracia la pandemia es real y bastante incontrolable".

libremente lo que les plazca. Queda en mi conciencia, como desde el minuto 1 del inicio de esta plandemia, mi intento de hacer entender. No ha servido con muchos. Lo siento porque algunos eran seguidores. Y me duele en el alma. He investigado a fondo y muchas de las cosas que... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

Por su parte, el periodista considera que solo puede informar de lo que sabe y que lo hace por conciencia: "A pesar de las amenazas, los insultos o las campañas", que el presentador asegura recibir.

Y ayer las corroboré. He perdido amigos y seres queridos. Esto no es una broma. Yo solo puedo informar de lo que sé. Y seguiré haciéndolo. A pesar de las amenazas, los insultos o las campañas. Va en mi conciencia.

Les deseo a todos Salud. Respeto sus ideas aunque... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

El conductor de La estirpe de los libres ha contado con un inesperado apoyo, el de Cayetano Rivera. En un tuit publicado por el torero, se aplaude la labor periodística y de investigación que lleva a cabo Jiménez desde hace años.

Gracias Iker Jiménez @navedelmisterio que, a pesar de los insultos y amenazas que recibes, haces una labor periodística de investigación al margen de presiones. Eres un ejemplo de integridad y profesionalidad. pic.twitter.com/qx3SibqsrF — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 12, 2020

Poco después de recibir el mensaje de apoyo del diestro, Iker Jiménez ha querido agradecer al torero su elogio. Sin embargo, tanto el tuit de Rivera como la contestación de Jiménez han generado reacciones muy dispares.

