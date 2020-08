Pelayo Díaz pide disculpas en directo a Nuria Marín tras criticar su vestuario en 'Hormigas Blancas'

Pelayo Díaz recibió una oleada de críticas la pasada semana tras criticar el vestuario de su compañera, Nuria Marín, en Hormigas Blancas, al considerar que era "choni". Por ello, el diseñador intervino enSocialitépara pedir disculpas a la periodista, que se encontraba presentando el programa, por vía telefónica.

El estilista pidió perdón por sus desafortunadas palabras. "Hice un comentario fuera de lugar en directo y quería pedirte disculpas delante de todo el mundo, no fue afortunado y no quiero que la gente piense que me caes mal", expresó.

Marín aceptó sus disculpas y admitió que se enteró de lo sucedido por Twitter, ya que no escuchó las palabras de su compañero cuando las pronunció en el plató. "Hacer apología de ser hortera es maravilloso", añadió la periodista.

Nuria Marín rompe su silencio y responde a Pelayo Díaz #Socialité361https://t.co/788CoacFtQ — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 15, 2020

"Está pasado de moda tener clase y ser elegante, lo importante es divertirse con la ropa y sobre todo ser buena gente", dijo sonriente, a lo que añadió: "En la publicidad me pidió disculpas".

Sin embargo, sí quizo lanzar una advertencia a Pelayo: "Igual no era mi mejor look, pero es de una marca muy conocida, lo compré hace tres años y lo voy a seguir llevando porque tengo que amortizarlo".