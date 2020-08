Guerra abierta entre Gloria Camila y Lucía Pariente tras llamarla "celosa bulímica"

Hace ya tres años que Gloria Camila y Lucía Pariente coincidieron como concursantes en el reality Supervivientes, donde se forjó una enemistad que continúa hasta el día de hoy. El último capítulo de esta guerra abierta entre ambas lo ha comenzado la madre de Alba Carrillo, que ha atacado duramente en Twitter a la hija de José Ortega Cano.

Todo comenzó por un tuit de la cuenta oficial de Supervivientes, en el que aludía a la "complicada" participación en el reality de Alba Carrillo y su madre, a lo que Pariente contestó, en clara alusión a Gloria Camila: "No es cierto, complicado fue vivir con una mujer rabiosa y maleducada que estaba protegida por su padre, una celosa bulímica, un machista, dos lerdas repetidas, una vieja y una italiana loca del coño. Los mencionados hicieron todo por tener oficio y trabajo en la tele. Penosos".

Tras este duro ataque, Gloria Camila optó por responderle a través de Instagram Stories. "Amargada se llama en mi diccionario", dijo en uno de los mensajes publicados.

Ante los ataques como "celosa bulímica", la hija de Ortega Cano ha respondido que "me insulta por una enfermedad que no tengo, lo mío se llama comer sano. Porque la bulimia es una enfermedad muy difícil de llevar". Asimismo, ha dicho que el año pasado sufrió una "pérdida de peso por estrés emocional y mental. Me quedé en 47 kilos sin buscarlo cuando mi peso ideal es 54-55 kilos".

El cruce de acusaciones no terminó ahí, y tras la respuesta de Gloria Camila volvió a llegar la réplica, este domingo, de Lucía Pariente: "Te autodenominas valiente, eso se llama protegida y prepotente con dos gotas de soberbia. La protección es como la fama, hoy la tienes y mañana... Si no tienes nada más... Recuerda con qué rabia dijiste a las reporteras 'voy a la universidad, ¿sabéis lo que es eso?".