L’Ajuntament i la Generalitat acorden reactivar el trasllat de monuments fallers a Fira València

Un total de 100 monuments més de les Falles 2020 seran traslladats a Fira València perquè els seus artistes disposen d’espai en els seus tallers per treballar en els projectes de l’any 2022.

El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, i la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ho han anunciat aquest dijous, en concloure la reunió que han mantingut amb el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, “amb l’objecte de treballar conjuntament per ajudar als artistes fallers i el món faller en general”.

Així, segons han coincidit els regidors, “el trasllat d’altres 100 monuments a Fira València és una mesura més que s’afegeix a altres ajudes directes atorgades als artistes fallers, per a les quals l’Ajuntament ha destinat 7.000 euros, o altres iniciatives que es plantegen perquè els artistes que custodien les seues obres puguen assumir el cost que aquest fet implica”.

En aquesta reunió, que tant els responsables municipals com del Consell han qualificat de “cordial i productiva”, s’ha aclarit el trasllat de 100 monuments. L’encarregada del procés serà l’empresa pública de la Generalitat Tragsa, que també va treballar en el desmuntatge i transport d’altres 100 falles que no s’han pogut cremar enguany a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

Al final de la reunió, Galiana ha transmet un “missatge de tranquil·litat als artistes fallers”, ha explicat que “en els pròxims dies començaran a telefonar-los per concretar la dada per dur endavant el trasllat, que esperem que es desenvolupe abans de setembre”, i ha recordat que “les administracions col·laboren per donar resposta a les diferents necessitats d’aquest col·lectiu des del primer moment”.

Per la seua banda, Bernabé ha parlat “del compromís de l’Ajuntament i la Generalitat amb els artistes fallers”, i ha destacat “la voluntat de les dues administracions per donar una solució satisfactòria a tots els artistes fallers afectats per la crisi econòmica generada per la Covid-19”.

En nom de l’Administració Autonòmica, José María Ángel ha destacat “el treball previ, amb molt de mètode, que ha desenvolupat l’Ajuntament per conéixer la casuística del monument de cadascuna de les comissions falleres de la ciutat”. “Aquesta tasca ha sigut importantíssima a l’hora de prendre decisions”, ha reiterat. Així mateix, ha recordat que, per una banda, estan les necessitats de cada artista faller i, per una altra, les possibles solucions que les administracions poden oferir a aquest col·lectiu, que també té els seus compromisos amb les comissions falleres”.