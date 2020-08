El alcalde de Antequera dice que el Consistorio "no le dará al Gobierno el ahorro de sus vecinos"

Barón, junto con el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Antonio García, y la teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ana Cebrián, ha comparecido en rueda de prensa para exponer la postura que adopta oficialmente el Ayuntamiento de Antequera al respecto de la reciente aprobación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales.

Así, ha confirmado que el Consistorio antequerano "no le dará al Gobierno el ahorro de sus vecinos", por lo que no está dispuesto a ofrecer el superávit acumulado por el Ayuntamiento "gracias a la responsable gestión económica realizada desde mediados del año 2011".

De igual modo, Barón ha destacado respecto a la aprobación de este Real Decreto que, por primera vez en 40 años, no ha habido unanimidad en un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), hecho por el que ha solicitado la dimisión del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de la ciudad gallega de Vigo.

En este sentido, ha considerado que "es urgente preparar y redactar" un nuevo Real Decreto que cuente con la unanimidad de todos los partidos que conforman la FEMP.

"Cómo estarán las arcas del Estado para que el Gobierno quiera confiscar los ahorros de las entidades locales. Es urgente abordar un nuevo modelo de financiación local tal y como prometiera el actual presidente del Gobierno, aunque, al parecer, el nuevo modelo de financiación local viene a ser que los ayuntamientos financiemos al propio Gobierno", ha señalado el regidor, que ha considerado que "nos encontramos en un momento crucial ya que el Real Decreto se convalidará o no a mediados de septiembre en el Congreso".

También cree llamativo el hecho de que esta iniciativa no haya sido apoyada por ningún partido político a excepción del propio PSOE: "Esta maniobra del Gobierno castiga a los ayuntamientos que hemos hecho los deberes y perjudica directamente a los ciudadanos, pero también castiga a los ayuntamientos que han encontrado unas cuentas en bancarrota porque los saca automáticamente del sistema", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "precisamente, somos los ayuntamientos los que desempeñamos un papel fundamental en la prestación de servicios sociales".

La justificación que hace el Ayuntamiento de Antequera para confirmar su negativa a esta medida se fundamenta en que "no está dispuesto a que el Gobierno central, con el dinero de los ayuntamientos, financie a corto plazo su gasto político, el cual no es capaz de afrontar", lo que el alcalde ha considerado "una tomadura de pelo en toda regla".

"No puede ser que el estado quiera 14.000 millones de euros de los ayuntamientos, nos ingrese 5.000 y los 9.000 millones restantes nos los devuelva en 2037. Este Gobierno no quiere abordar una política económica rigurosa, sin gastos innecesarios, una política que prime la inversión sobre la inacción económica", ha lamentado.

También ha señalado que España "se está quedando atrás en la recuperación económica según la OCDE y qué ha hecho este Gobierno al respecto, pues pedirle 14.000 millones de euros a los ayuntamientos para arruinar a la política económica del Gobierno y llevarse con ella la de las entidades locales. Mientras tanto, los países de nuestro entorno despliegan potentes programas de avales públicos y ayudas directas a cargo de un endeudamiento que avala la propia Unión Europea".

En este sentido, Barón ha pedido al Gobierno de España que, "si de verdad quiere ayudar a los ayuntamientos, flexibilice el techo de gasto para el próximo ejercicio económico del año 2021, que sin duda alguna va a ser el más problemático de la última década".

"NO RESPONDE A NECESIDADES DE AYUNTAMIENTOS"

Por su parte, el teniente de alcalde Antonio García concreta que el Ayuntamiento de Antequera dice "no" al Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto "porque no responde a las necesidades y peticiones de los ayuntamientos, porque excluye al mundo rural y a las más de 3.000 entidades locales que cerraron 2019 con deuda o no han tenido remanente positivo de tesorería, por lo que ello implicaría la destrucción de la autonomía local reconocida en la Constitución Española".

"El Ayuntamiento de Antequera no está dispuesto a aceptar un chantaje que supone entregar, en nuestro caso concreto, casi dos millones de euros que deberían beneficiar a todos los vecinos de Antequera para que el Gobierno Central los utilice con el único y claro objetivo de cumplir su agenda política", ha agregado García.

Por último, tanto el alcalde como el delegado de Hacienda han alertado de que si se acepta entregar la liquidez del Ayuntamiento de Antequera al Gobierno central en un ejercicio -el del año 2020- "en que se está comprobando que se está recaudando menos de lo previsto y en el que se ha llevado a cabo más gasto por las necesidades derivadas de la pandemia ponemos en un claro peligro la estabilidad financiera municipal".

Ello, han dicho, "conllevaría por ejemplo aumentar considerablemente el plazo para el pago de facturas a proveedores, agravando más así la crisis especialmente en autónomos y 'pymes', o estarían en riesgo las obligaciones habituales como son la prestación de servicios públicos desde la administración local e incluso las nóminas de los trabajadores municipales", ha concluido.