Els preus baixen un 0,8% al juliol en la Comunitat Valenciana

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,8% al juliol en relació al mes anterior, amb el que la taxa interanual baixa un 0,6%. En el que va d'any experimenten una caiguda de l'1,6%, segons les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Espanya, els preus van baixar un 0,9% al juliol en relació amb el mes anterior i va retallar tres dècimes la seua taxa interanual, fins al -0,6%. Amb aquesta reculada de tres dècimes, l'IPC interanual torna als descensos després que al juny repuntara sis dècimes i trencara així una ratxa de quatre mesos de caigudes. Amb la dada de juliol, la inflació encadena quatre mesos en taxes negatives.

L'INE recorda que el 22 de juny va finalitzar l'estat d'alarma i la majoria dels establiments comercials van reprendre la seua activitat. Per tant, al juliol s'ha représ la recollida presencial dels preus, mantenint-se la per mitjans telemàtics quan, per motius de seguretat sanitària, no ha sigut possible o convenient realitzar-la de manera presencial.

Així, els preus que més van baixar al juliol van ser en el sector Vestit i calçat (13,6%), Comunicacions (1,7%), Aliments i begudes no alcohòliques (0,9%), i Parament (0,8%). Per contra, van pujar en Transport un 1,3%, en Oci i cultura i Habitatge un 0,7%, en Hotels, cafés i restaurants un 0,2% i en Medicina un 0,1%. Per la seua banda, es van mantindre invariables Begudes alcohòliques i tabac i Ensenyament. El grup d'Uns altres va baixar un 0,2%.

D'aquesta manera, en termes interanuals el major descens dels preus es produeix en Transport, amb una baixada del 4,9%, Habitatge un 4,1%, Ensenyament un 1,7%, Comunicacions un 1,4%, i Oci i cultura un 1%, mentre que van pujar en Aliments i begudes no alcohòliques un 2,3%, Vestit i calçat un 0,8%, Begudes alcohòliques i tabac i Medicina un 0,7%, Parament un 0,6%, i Hotels, cafés i restaurants un 0,3%. El grup d'Uns altres va pujar un 1,9%.