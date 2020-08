Arkano se atreve a rapear en 'Pasapalabra' con la sintonía de una histórica serie de televisión

Pasapalabra recibió este miércoles a nuevos invitados, entre los que se encontraban la cantante Lucrecia, la presentadora Carolina Ferre, el extorero Óscar Higares y el freestyler Arkano.

El cantante y el exdiestro se enfrentaron en la prueba musical del concurso de Antena 3, pero antes de darles paso, Roberto Leal sorprendió a los espectadores y a los propios invitados rapeando unos versos.

"Arkano no te quiero asustar, pero quiero que me improvises sobre esta pista musical", rapeó el presentador, asombrando al alicantino: "Bueno, bueno, bueno". Leal les dijo que se trataba de "una sintonía de una serie de televisión".

El primero en darle al pulsador fue Arkano, que tras escuchar la música no supo adivinar a qué serie correspondía: "No tengo ni idea de cuál es". El rebote pasó a Higares, que tampoco supo responder correctamente: "¿Es Verano azul?".

La siguiente pista fue una frase muy famosa que se decía en la serie: "¡Para dentro, Romerales!". Esta vez fue el extorero el primero en pulsar: "¿Te la sabes?", le preguntó a su rival, que le contestó sonriendo: "Creo que sí".

Arkano y Óscar Higares, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El rebote pasó al freestyler: "Si es la serie que creo que es, me pillaba muy pequeño: ¿Es Farmacia de Guardia?". Pero Leal señaló que "para dártela por válida, me tienes que improvisar con la frase: ¡Para dentro, Romerales!".

Arkano, sin temor alguno, no dudó en empezar a rapear con la frase que le decía María Garralón (que interpretaba a la policía María de la Encarnación) a Cesáreo Estébanez (el sargento Romerales).

"No te puedo improvisar sobre 'para dentro, Romerales' porque no me estás poniendo ninguna de mis instrumentales. Yo digo para dentro Romerales cuando lo hago en este juego, porque es habitual en mí ir un poco ciego", rapeó Arkano.

Y continuó improvisando: "No me entero como Romerales cuando no ve la puerta y, de repente, todo esto me desconcierta. Me preguntan: ¿Por qué eres el mejor freestyler del mundo? Porque se rimar y, a la vez, llevarme el punto", afirmó señalando a Higares.

El rapero arrancó los aplausos del público y de sus compañeros con su improvisación mientras el presentador señaló: "Mejor no rimo con él porque me hundo. Vamos a darle a Arkano estos cuatro segundos".