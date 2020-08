Coronavirus.- Registradas en Alcalá la Real 32 denuncias por botellón y 13 por no usar mascarilla

El alcalde, Marino Aguilera, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Aguilar, han trasladado este miércoles las actuaciones llevadas a cabo por el referido cuerpo en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud ante la actual situación de normalidad relativa por covid-19.

Ambos, según ha informado el Consistorio, han remarcado la importancia de conciliar el derecho al descanso, al ocio y al trabajo, tanto de vecinos como del personal dedicado a la hostelería. Para ello, es imprescindible vigilar de forma constante establecimientos así como otras zonas donde pueden generarse aglomeraciones, en especial, de jóvenes.

Aguilera ha agradecido la labor de la Policía Local "en el control de los establecimientos, de las aglomeraciones de personas y todos los controles que están realizando desde el mes de marzo, así como en la labor informativa que desarrolla para que todos los agentes implicados en esta normalidad relativa sepan cuáles son sus obligaciones y responsabilidades". Igualmente, ha destacado la colaboración de la Guardia Civil desde el inicio del estado de alarma.

Respecto a las intervenciones del cuerpo, Aguilar ha informado de que en julio hubo 146 inspecciones a locales de hostelería y ocio nocturno y se formularon ocho denuncias a personas por no usar mascarilla, 15 por hacer botellón y se ha denunciado al titular de un establecimiento por no impedir aglomeraciones de clientes. En lo que va de agosto, se han cursado cinco denuncias por no usar mascarilla y 17 por hacer botellón en la vía pública.

"De cara a las fiestas patronales se van a controlar especialmente los puntos de celebración del botellón como la Fortaleza de la Mota, el helipuerto, San Marcos, La Verónica o el Camino de San Bartolomé, así como otros puntos donde sabemos que pueden reunirse los jóvenes, o bien se nos avise de la existencia de una concentración", ha apuntado el alcalde.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que es fundamental la colaboración de la ciudadanía para controlar el virus, respetando la normativa establecida y manteniendo un comportamiento cívico y responsable que permita conciliar derecho al descanso y al ocio, sin que ello ponga el riesgo la seguridad y bienestar de ninguna persona.