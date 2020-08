Cinco producciones de Eslovenia, España, Georgia y Turquía participarán en WIP Europa del Festival de San Sebastián

Este año WIP Europa combinará el formato online con el presencial y se celebrará los días 22, 23 y 24 coincidiendo con la 68 edición del Festival donostiarra. Los profesionales que puedan trasladarse físicamente a San Sebastián asistirán a las proyecciones en sala, mientras que los titulares de la acreditación de Industria online podrán disfrutar de esos servicios a distancia.

'Inventura / Inventory', de Darko Sinko (Eslovenia); 'Mbah Jhiwo / Ancient Soul (Alma anciana)', de Alvaro Gurrea (España); '918 Gau / 918 Nights (918 noches)', de Arantza Santesteban (España); 'Veli / Field', de Lasha Tskvitinidze (Georgia); e 'Iki Safak Arasinda / Between Two Dawns', de Selman Nacar (Turquía - Francia - Rumanía) son los cinco títulos europeos que optarán al Premio de la Industria WIP Europa y al Premio WIP Europa.

'Inventura / Inventory' es el primer largometraje de ficción del esloveno Darko Sinko (Ljubljana, Eslovenia, 1979) tras haber dirigido cortometrajes y documentales y "sigue los avatares de un hombre que, tras sobrevivir a un tiroteo, descubre que es odiado por muchas personas y debe replantearse la imagen que tiene de sí mismo".

'Mbah Jhiwo / Ancient Soul (Alma Anciana)' es la ópera prima de Alvaro Gurrea (Barcelona, España, 1990). Rodado en Indonesia, donde su autor pasa largas temporadas, el filme "es una suerte de revisión del mito de Sísifo protagonizada por un minero que acarrea grandes piedras de azufre por las laderas del volcán Kawa Ijen y cuyas rutinas se ven drásticamente alteradas cuando su mujer abandona repentinamente el hogar familiar".

Por su parte, '918 Gau / 918 Nights (918 noches)' es una película experimental de la cineasta Arantza Santesteban (Pamplona, España, 1979) y surge del proyecto homónimo desarrollado en el programa de residencias Ikusmira Berriak en 2018. Rodada en euskera, la autora aborda cuestiones que "son fundamentales para entender la vida cotidiana en la cárcel como son el paso del tiempo, el aislamiento del mundo exterior, las secuelas físicas y psicológicas del encierro o los espacios opacos de dominación".

Txintxua Films, la productora, ganó el Premio de la Industria Glocal in Progress y el Premio Glocal in Progress en 2017 con 'Dantza', presentada en Sección Oficial - Proyecciones Especiales del Festival de San Sebastián en 2018.

'Veli / Field' de Lasha Tskvitinidze (Tiblisi, Georgia, 1998) es el segundo largometraje de su director, un filme coral protagonizado por unos personajes "enfrentados a difíciles circunstancias personales y que transitan por la frontera de la marginalidad".

Finalmente, 'Iki Safak Arasinda / Between Two Dawns' es la ópera prima del también productor turco Selman Nacar (Usak, Turquía, 1990) y narra "la disyuntiva a la que se enfrenta el propietario de una pequeña empresa tras el grave accidente laboral que sufre uno de sus trabajadores". Como productor, Nacar ha presentado en la sección Forum del Festival de Berlín 'The Pillar of Salt' y 'Belonging'.