La supuesta fosa encontrada en Sevilla con varios huesos es en realidad el escenario de un videoclip de un rapero

El origen de la excavación con forma de fosa y con una especie de ataúd de cartón, parece estar más claro. Fue hallada ese lunes en Sevilla podría pertenecer a los restos de un videoclip musical rodado en la zona a principios de verano, y parece descartado que se hayan encontrado restos óseos humanos.

Según indican fuentes de la investigación, la fosa hallada corresponde con la cavada por los integrantes de un cantante de rap sevillano para rodar un videoclip que fue estrenado el pasado 1 de julio, aunque no se ha aclarado por qué la zona no quedó limpia una vez que se terminó el rodaje. El ataúd diseñado para el vídeo coincide con el encontrado, aunque sobre el origen de los huesos no se ha facilitado información oficial.

El servicio de emergencias del Ayuntamiento informó en su cuenta de Twitter de que el hallazgo se produjo en la calle Profesor Manuel Olivencia Ruiz de la ciudad andaluza, cuando un vecino de la zona que paseaba a su perro descubrió la fosa.

En las imágenes que acompañaba la información del servicio de emergencias se apreciaba la fosa en medio de un descampado y con una cruz encima de la tierra removida, cruz que es idéntica a la que aparece en el videoclip. Tras acotar la zona, se han recogido lo que en principio parecían restos óseos humanos, aunque finalmente parecen de animales.