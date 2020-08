Antonio Banderas anuncia que padece coronavirus: "Me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena"

Antonio Banderas padece coronavirus. El actor lo ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales asegurando que celebrará su 60 cumpleaños "cumpliendo cuarentena", aunque se encuentra "relativamente bien".

El intérprete ha publicado una fotografía en la que aparece de pequeño junto al anuncio de su estado de salud. "Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad Covid-19, causada por el coronavirus", avanza.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", añade.

Banderas ha explicado de qué forma aprovechará el tiempo durante los días de cuarentena: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

El mensaje del productor malagueño recoge numerosos mensajes de cariño. "Querido Antonio, mucho ánimo, mucha suerte y, en cualquier caso, aunque las circunstancias no sean las mejores para celebrar nada, espero que tengas un cumpleaños todo lo mejor posible. Un fuerte abrazo tan grande como tú", ha escrito en Twitter su compañero de profesión, Santi Rodríguez.

Por su parte, otros rostros del mundo de la cultura como Tristan Ulloa, Paula Echevarría, India Martínez, Remedios Cervantes o Irene Escolar le han mandado fuerzas en Instagram con mensajes como "todo irá bien" o "besos y fuerza, querido Antonio", incluyendo además algunas felicitaciones por su aniversario.

Su ausencia en Starlite

Por primera vez en once años, Banderas faltó el pasado domingo, 9 de agosto, a su cita solidaria con Starlite Marbella, recaudación de fondos de la que es padrino destacado y en la que suele ser nombre principal de la celebración.

La organización del evento aseguró que su ausencia se debió a "motivos personales de último momento". Además, Sandra García-Sanjuán, presidenta de Starlite, dijo al excusar su presencia ante el público que al actor le había sido "imposible" estar esa noche en Marbella.

"Es de las personas más comprometidas, generosas y entregadas que he conocido jamás. Juntos hemos creado a lo largo de estos once años la Gala Starlite, y si Antonio no está aquí es porque realmente le ha sido imposible, pero él está muy presente esta noche, él es el corazón de la Gala Starlite", zanjó.