Alcaldes de diferente signo suscribirán un manifiesto contra el acuerdo económico para la acción local

En rueda de prensa, tras la reunión del presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, con los concejales 'populares' en el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde ha subrayado que "esto no va de ideologías, sino de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos" tras los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.

Según ha contado, ya han confirmado su asistencia los alcaldes de Cádiz (Podemos), Lérida (Esquerra Republicana de Cataluña), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Granada (Ciudadanos), Bilbao (PNV), Murcia, Madrid y Zaragoza (PP). También podría participar la alcaldesa de Canyelles y portavoz de PDeCAT en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Azcón ha señalado que se está trabajando en el manifiesto, si bien el hilo conductor será la modificación del real decreto ley, cuyas consecuencias económicas se analizará en la reunión de este viernes y también cómo garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales para entidades locales. Ha remarcado que el texto estará abierto a más alcaldes "que quieran defender a sus ciudadanos".

Tras incidir en su crítica de que el real decreto ley, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, es "injusto" ya que excluye del reparto de los 5.000 millones a los ayuntamientos sin remanentes y el de la capital aragonesa no los posee, Azcón ha apuntado que en la misma situación están las ciudades de Cádiz, Lérida y Granada.

En el caso del Santa Cruz de Tenerife, tiene un "mínimo ahorro", mientras que Bilbao reclama poder utilizar el cien por cien de los remanentes, 110 millones de euros, "porque es un dinero de los bilbaínos", ha apuntado Azcón.

DECAERÁ

El alcalde de Zaragoza ha vaticinado, dada la pluralidad política de los alcaldes que se van a reunir, que el real decreto ley, que deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados, "va a decaer".

A su entender, lo "inteligente" por parte de Hacienda sería "escuchar, estar atento", dejar a un lado el "dogmatismo" porque "hay muchos alcaldes más allá del PSOE" y empezar a pensar "en un nuevo escenario" y en cambiar el real decreto ley, "que no cumple con las necesidades" de muchos municipios y sus vecinos, ha expuesto Azcón.

Ha añadido que el Gobierno de España "tiene que haberlo hecho muy mal para que alcaldes de diferentes ideologías se pongan de acuerdo" y se unan para cambiarlo, al tiempo que ha argumentado que este tipo de problemas "es mejor abordarlos desde la unidad" y por eso se ha mostrado de acuerdo en recabar el apoyo de todos los que consideren que esta es una "causa justa".

En esta línea, se ha congratulado de los apoyos recibidos hasta ahora por parte del presidente de Aragón, Javier Lambán, y del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, ambos dirigentes socialistas, igual que ha agradecido el apoyo transmitido por el PP de Aragón y su presidente, Luis María Beamonte, a su reivindicación.

Este último ha recordado el anuncio realizado por el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, de que van a recurrir al Tribunal Constitucional el real decreto ley por invasión de la autonomía local.

71 MILLONES

Azcón ha esgrimido que los zaragozanos "también somos españoles y aportamos impuestos" para esos 5.000 millones de euros, de los que a Zaragoza, por número de habitantes, le correspondería 71,3 millones, pero ahora se contemplan "cero euros".

No obstante, ha reiterado su intención de "no permitir" que se excluya a esta ciudad de esos fondos". No vamos a aceptar ni un euro menos de los que nos corresponden" y para eso ha asegurado que va "luchar" en los próximos días y semanas para que esta situación cambie, al tiempo que ha evidenciado la situación económica "delicada" que tiene la ciudad, la más endeudada de España, ha recordado.

Ha achacado esta realidad a la gestión desarrollada por "PSOE y Podemos" en los 16 años anteriores al actual gobierno de PP-Cs, que en su primer año ha conseguido reducir la deuda en 120 millones de euros, ha enfatizado.

El alcalde de Zaragoza ha estimado que en la situación económica del consistorio que dirige "no tiene nada que ver la ley Montoro", que impedía gastar los remanentes a los ayuntamientos, sino que ha sido fruto de las "pésimas decisiones tomadas en la plaza del Pilar por PSOE y Podemos".

"Que no se agarren a un clavo ardiendo", ha pedido Azcón, para afirmar que gracias a esa ley aprobada por un Gobierno del PP "muchos ayuntamientos tienen ahorros".

RESPETO

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha considerado que si hay una ciudad que está "castigada" por este real decreto es la de Zaragoza, al tiempo que ha calificado de "sentido común" la postura de su alcalde, así como la "fuerza" de su mensaje "serio y razonable", en una cuestión que es de "respeto" a los ciudadanos, a la autonomía local, así como a la cooperación y colaboración entre instituciones.

Beamonte ha resaltado que Azcón está "llevando la iniciativa" con esa reunión de alcaldes con el objetivo de la defensa de los intereses de los habitantes de su ciudad y ha considerado que el acuerdo entre Ministerio de Hacienda y FEMP lleva a una "situación de debilidad" a los municipios.

El dirigente del PP Aragón ha transmitido su agradecimiento a todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza por su "buen trabajo, por dar la cara y tomar iniciativas mucho antes que cualquier otra institución".

MEDIDAS INEFICACES

Beamonte ha manifestado que el aumento diario de casos de la COVID-19 en Aragón, que se ha convertido "en la región europea con más positivos", revela que "las medidas que se están aplicando no están dando resultado" y si bien ha de haber un equilibrio y tener en cuenta las repercusiones económicas "la salud está por encima de todo".

Ha planteado la necesidad de que el Gobierno de España realice modificaciones legislativas "para que las Comunidades autónomas puedan tomar algunas decisiones" y ha incidido en que si "las recomendaciones de buena voluntad no dan resultado, habrá que tomar medidas de vigilancia" y la autoridad pública tendrá que exigir el cumplimiento de las normas.

Entre otras cuestiones, ha mencionado el cumplimiento de los confinamientos y que las personas sigan las medidas de protección en las terrazas para que no sean "lugar de descontrol". Además, ha reclamado realizar más pruebas y dar los resultados con más rapidez, "fortalecer más" la atención primaria e implementar las medidas de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

Sobre la transparencia y la no asistencia del PP a la reunión celebrada este lunes, ha contado que inicialmente se había convocado en las Cortes de Aragón, pero en el último momento se cambio "por una visita" al Departamento de Sanidad para "comprar el silencio", "justo al día siguiente con más casos" ya que en el Parlamento los portavoces hubieran tenido la oportunidad de exponer su postura.

Beamonte ha pedido al Gobierno y a su presidente que "deje de echar la culpa a todo el mundo de todo", "a los jóvenes, al campo, a los trabajadores de residencias y a Montoro", asuma su responsabilidad y gestione, para considerar que la "lealtad" del PP no le exime de "ser críticos y decir lo que no se está haciendo bien".